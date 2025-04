«Vamos a salir a ganar y no a especular con el resultado»

José Carlos Carabias Enviado especial a Gelsenkirchen Miércoles, 19 de junio 2024, 21:41 Comenta Compartir

La jornada previa al España-Italia, segunda fecha de la Eurocopa 2024 para la selección, ofreció un inesperado cruce de estilos y referencias a la moda de ambos países, en el que tanto Luciano Spalletti como Luis de la Fuente promocionaron el producto local.

Spalletti hizo bandera con una de las marcas fetiche del país. «Nosotros vestimos de Giorgio Armani, una marca mundialmente famosa. Con el mismo traje debemos ser fieles a nuestra identidad. Jugar de la misma manera. Tenemos delante a una de las mejores selecciones y cuando juguemos contra ellos no nos tenemos que arrepentir de lo que hemos hecho. Saldremos con el mejor traje. Y si nos tenemos que ensuciar ese traje tan bonito, lo haremos».

Luis de la Fuente aprovechó una pregunta al respecto de esta declaración para reivindicar lo propio. «¿Armani? Yo reivindico la moda española, nosotros somos de El Pulpo. Y estamos preparados para trabajar en el barro, la grúa o el despacho. El partido es lo que es, conocemos la competitividad que siempre muestra Italia y tenemos que estar a un nivel similar para ofrecer la mejor versión».

El Pulpo es una marca gallega que viste a la selección española en la ropa de calle y que ha firmado un acuerdo con la Federación de Fútbol hasta el año 2026.

Cauteloso

Al margen de la anécdota, el seleccionador español se mostró cauteloso con sus palabras, como siempre. «El halago no nos va a debilitar, me gustaría tener a todos los jugadores españoles. Fabián es una estrella mundial, es diferente, tiene un nivel grandísimo y celebro que se llame Fabián Ruiz. Me encantaría que tuviese un gran reconocimiento. Nos pasa a los españoles, parece mejor que siempre es mejor lo de fuera».

«Italia es bastante similar a nosotros -explicó De la Fuente-, es un equipo en formación, con gente joven, ya nos enfrentamos a ellos en el Europeo sub-21, son muy competitivos y tienen mucha experiencia en la alta competición. Es como mirarse en un espejo, están en crecimiento, en sentido de equipo y poseen grandes individualidades. Será un partido muy equilibrado y esperemos con un nivel muy alto».

El entrenador riojano aseguró que España no especulará con el resultado y una posible clasificación como primera de grupo tras el empate de Croacia y Albania. «Vamos a intentar ganar el partido, es el más importante porque es el próximo, no sé quién acuñó lo de partido a partido, pero es como dicen en Andalucía, andar p'alante. Italia es lo más importante».