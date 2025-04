Ferran Torres (Foios, Valencia, 24 años) mira con fijeza al interlocutor en una de las salas del campo de entrenamiento de la selección española en ... Aasen, las verdes praderas de la Selva Negra donde prepara la Eurocopa. Al delantero del Barcelona le gusta sentirse respetado, imponer su presencia. Le llaman el Tiburón porque, dice él, huele la sangre y le gusta morder. Antes del partido con Italia habló con este medio.

-¿Cómo es la concentración de la selección? ¿Llegan a tener tanto tiempo libre que no saben qué hacer?

-Por suerte tenemos una sala de juegos, con billar, ping pong, dardos, también nos traemos las plays de casa. Entonces, quieras o no, siempre te puedes distraer y no hay tiempos muertos.

-Se ha destacado como portavoz de los problemas de salud mental. ¿Cree que es el factor fundamental en la vida de un deportista?

-Más que en la vida de un futbolista o un deportista, es lo más importante en la vida de cualquier persona. Cuando estamos bien de cabeza todo lo vemos con más claridad, pensamos mucho mejor. En el fútbol estamos sometidos a mucha presión desde jóvenes. Con las redes sociales y la prensa estamos sometidos al foco mediático. Creo que es un tema cada vez menos tabú, se puede hablar con total normalidad y es un punto a favor muy grande.

-¿Cómo lo ha gestionado?

-Con total normalidad. No me lo tomo como que voy al psicólogo. No voy porque estoy mal, sino que acudo a una persona de confianza y a hablar de diferentes temas. Voy a tomar un punto de vista alejado de mi familia, mi círculo más cercano y a desahogarme. Muchas veces hay que soltar lo que sientes, te hace sentir mucho mejor y te libera.

-¿Qué se recupera antes, una lesión o la confianza?

-Recuperar la confianza en uno mismo es lo más complicado. Yo lo he vivido. Cuando pierdes la total confianza en ti mismo, dudas por todo, por cualquier mínima cosa. Y volver a recuperar el nivel al que has estado antes o durante mucho tiempo, lo ves inviable. Por eso hay que centrarse de cabeza y tener claro lo que quieres y lo que estás dispuesto a hacer por lo que quieres. A partir de ahí es cuestión de tiempo que la confianza vuelva.

-¿Cómo es ese periodo de duda, del pozo negro?

-Cuando estás ahí no tienes ninguna confianza, lo ves todo negro también fuera del fútbol. No tienes ganas de nada, muchas veces hasta pierdes la ilusión por jugar a fútbol. Y lo primordial es encontrar el problema. Saber qué te pasa. Yo disfruté mucho el proceso de dar la vuelta a la situación, recuperar mi confianza, volver a rescatarla y demostrar mi nivel dentro del campo.

-¿Ya no lee prensa ni mira redes sociales? ¿Le hacían daño?

-Ya comenté que estamos sometidos a mucha presión. En las redes sociales o en la prensa siempre lees o ves algún tipo de cosas que te pueden hacer daño. Pero ahora intento abstraerme lo máximo posible. Cuando lees cosas buenas, te puedes venir muy arriba y cuando lees cosas malas, pues venirte abajo. Yo siempre intento mantener una línea muy fina en el equilibrio.

-Ilia Topuria le ha servido de inspiración. ¿Por qué? ¿Cómo lo conoció?

-Lo conocí cuando fui a Jacksonville, a su combate. Y tuve la suerte de que su círculo cercano me invitó a vivir la pelea. Estuve el día de antes con ellos y desde un primer momento me resultó muy impactante cómo todo su equipo estaban tan pendientes de él. Él tiene una mentalidad muy clara de lo quiere hacer, y eso me sirvió para darme cuenta de lo que yo me quería convertir. Y a partir de ahí, sacrificar lo que hiciese falta por conseguir mis objetivos.

-¿Qué le gusta hacer, ver, escuchar?

-Me gusta mucho ver series, leer libros de autoayuda y la Fórmula 1. Yo soy del coco, de Verstappen, todo el mundo lo odia y quiere que pierda. Y soy obviamente de Fernando Alonso, es el número uno. Para mí es una leyenda. Estos dos creo que son los más locos de la parrilla.

-¿Puede ser que tenga tendencia a la chulería?

-Sí, puede ser. Muchas veces he sido no diría odiado, pero sí que he caído mal. Al final es mi carácter, es como soy y en este mundo no puedes caer bien a todo el mundo. Yo estoy tranquilo con mi familia, mis amigos, mi entorno cercano, mi perra. Soy como soy, y a quien no le guste, pues lo siento.

-¿Cómo se gestiona ser multimillonario con 24 años?

-Es difícil en muchos casos rodearte de gente que sepa gestionar ese dinero y aportar confianza. En mi caso, mis padres y mis representantes me ayudaron. Gracias a Dios tengo la suerte de que mi familia tiene la cabeza muy bien amueblada. Y te abstraes de eso. Muchas veces no sabes el dinero que tienes o el dinero que ganas... Y eso te ayuda a no perder los pies del suelo.

-La gente de su generación está estudiando, con un futuro incierto, muchas veces sin trabajo… ¿Se da cuenta de lo que hay a su alrededor?

-Sí. A amigos míos que son un poco más mayores que yo los han despedido o han cambiado de curro. Y te das cuenta de que los futbolistas vivimos en una burbuja. Que cuando sales a la vida real, te das cuenta de que esto es mucho más jodido de cómo vivimos nosotros.

-¿Cómo es el Barça por dentro? Desde fuera suena mucho ruido porque su etapa no es muy brillante.

-Sí, es la élite. Como el Madrid, el Barça, el City o el Bayern. Estás obligado a ganar. Entonces hay mucha presión alrededor del club, de los jugadores. Cuando las cosas van bien, es una maravilla y la satisfacción te lo da todo. Pero tienes que estar preparado para cuando las cosas van mal.

-Tiene los mejores porcentajes de presencia y gol en la selección. ¿Por qué se le da tan bien?

-Pues no lo sé, el otro día lo hablaba con mi psicólogo. Cuando estoy con la selección es algo muy grande, representar a tu país, a tanta gente, a mi familia. La selección me da un extra. Los resultados me están acompañando y tengo la ilusión de meter goles y ayudar.

-Parece que tiene complicado ser titular con Lamine y Nico…

-Son muy buenos jugadores, pero esto es la élite. Yo soy un jugador ambicioso y voy a estar preparado para cuando me toque jugar y ganarme los máximos minutos posibles.

-¿La ambición se representa en su mote, el Tiburón? ¿Es porque muerde o porque le gusta la pelea?

-Porque muerdo. Sí, porque voy a por todas, porque huelo la sangre.

-¿Le gusta que le reconozcan como un tipo peligroso?

-Sí. Me gusta que me respeten, que me tengan en cuenta, que no me den por muerto.

-¿Tendrá mal perder?

-Te diría que el 80% de los jugadores de Primera División tienen mal perder. En los clubes grandes estamos acostumbrados a ganar y cuando pierdes, intentas controlar los modales, aunque muchas no puedes.

-¿Ha tenido muchas malas reacciones?

-Sí, sí me ha pasado varias veces y trato de controlarlo con el psicólogo, pero muchas veces el impulso sale.

-Le gustan los perros. ¿Son mejores que algunas personas?

-Muchísimo mejor que algunas personas, pero muchísimo mejor. Desde que nací he tenido perro y no me imagino una vida sin mi perra, Roma, la compañía que me hace, cuando hay un mal partido o una mala situación, llegas a casa y la felicidad con la que te reciben. Lo valoro muchísimo y lo necesito en mi día a día.

-¿Sus amigos son los de toda la vida?

-Los de toda la vida. Son los de mi pueblo, Foios, y del pueblo al lado, Albalat. Desde que nací, son un par de años más mayores que yo, pero sí los de toda la vida y con ellos hasta el fin del mundo.

-¿La selección es una familia como se dice o es una pose?

-No tenemos necesidad de parecer otra cosa. Somos una familia por completo. Nos podrías poner cámaras por todo el hotel y verías que en todo momento hay buen rollo y formamos un grupo perfecto.