España sigue con paso firme y ya espera a Alemania

España continúa su aventura en la Eurocopa convertida en la selección más excitante del torneo. Ayer se ganó el pase a los cuartos con una ... superioridad absoluta, más allá del susto de verse en desventaja tras un gol en propia puerta de Le Normand pasado el cuarto de hora. El equipo de Luis de la Fuente corrigió ese desliz antes del descanso y, en la segunda mitad, tras adelantarse con un gol de Fabián en el minuto 51, el partido ya fue coser y cantar y todo un divertimento para Nico Williams y Yamine Yamal, una pareja diabólica. El delantero del Athletic, estelar de nuevo, fue el encargado de dictar la sentencia, a un cuarto de hora del final, con un golazo al contragolpe de esos que son un dechado de virtudes propias de una estrella del fútbol.

España se las verá el viernes en Sttutgart con Alemania, la selección anfitriona y una de las grandes favoritas. Será el primer partido de campanillas de esta Euro y un examen definitivo para los dos equipos. Y lo cierto es que la Roja llegará en el mejor estado mental posible. El grupo destila confianza y positivismo en cantidades industriales. Nada parece inquietarle. Y eso que comete desajustes y en ocasiones se le detecta una vulnerabilidad en defensa que podría muy peligrosa contra rivales de más entidad que Georgia, que no pasa de ser un equipo correoso con dos buenos futbolistas como Kvaratskhelia y Mikautadze y un portero magnífico como Mamardashvili. El guardameta del Valencia, por cierto, salvó a su equipo de una goleada similar a la anterior. A Yamine, sin finura en la definición una vez más, le amargó la noche con cuatro paradas de gol. Fue con diferecia el mejor jugador del partido, por mucho que ese galardón se lo concedieran como es costumbre a un futbolista del equipo ganador, Rodrigo en este caso, autor del 1-1 y metronómo perfecto de la selección.

España Unai Simón, Carvajal (Navas, min. 81), Le Normand, Laporte, Cucurella (Grimaldo, min. 66), Rodri, Fabián (Merino, min. 81), Lamine Yamal, Pedri (Olmo, min. 52), Nico Williams y Morata (Oyarzabal, min. 67). 4 - 1 Georgia Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Gveliesani (Kvekveskiri, min. 79), Lochoshvili (Tsitaishvili, min. 63), Kochorashvili, Kiteishvili (Altunashvili, min. 41), Chakvetadze (Davitavishli, min. 63), Mikautadze (Zivzivatdze, min. 79) y Kvaratskhelia. Goles 0-1: min. 18, Le Normand, en propia puerta. 1-1: min. 39, Rodri. 2-1: min. 51, Fabián. 3-1: min. 75, Nico Williams. 4-1: min. 84, Olmo.

Árbitro François Letexier (Francia).

España se fue a por Georgia sin dar las buenas tardes, con el ardor y la ansiedad de los equipos que rebosan fe en su juego. Pareció que iba apabullar a su rival, que no dudó un segundo en meterse a la madriguera, pero enseguida comprendió que no, que no iba a ser tarea fácil. Activando sobre todo su banda izquierda, la conexión Cucurella-Nico Williams que ponía en marcha Laporte sacando el balón, el equipo de Luis de la Fuente creó algunas llegadas prometedoras, pero no supo terminarlas bien. No estaban finos ni Pedro, ni Fabian, ni Morata y la primera gran parada de Mamardashvili tuvo que llegar en un cabezazo de Carvajal en un córner.

Fue en el minuto 11. Poco después, un defensa georgiano acertó a desviar un buen derechazo de Nico Williams, y quien más quien menos pensó que el asedio ante un rival encogido de España tendría fruto con rapidez. Y sucedió justo lo contrario.

En el minuto 18, una pérdida de Pedro propició un buen contragolpe de la selección de Sagnol, que hasta entonces no se había asomado al área de Unai Simón. Kakabadze dio un buen pase desde la derecha y Le Normand, indeciso y mal perfilado, se lo acabó metiendo en propia puerta. Era la típica contrariedad injusta que examina la personalidad de un equipo. Y España aprobó con nota esa evaluación. Tuvo algunos minutos de cierta sobreexcitación, pero poco a poco volvió a entonarse, acabó derribando el muro georgiano en el minuto 38 y se preparó para sentenciar tras el descanso.

Martillo pilón

Lo hizo con facilidad. Georgia sólo inquietó en un intento de Kvaratskhelia de sosprender a Unai Simón desde su propio campo y en un disparo al lateral de la red de Tsitaishvili. Ese fue todo su bagaje. España, en cambio, acabó bombardeando sin piedad la portería deMamardashvili. Hay algo en el juego del equipo de Luis de la Fuente, una versatilidad en su juego a partir de tres cuartos de campo y una profundidad por sus bandas que le convierten en una tortura para sus rivales. Y no importa que algunos futbolistas no estén acertados. Ayer no fue el día de Pedri, que está muy lejos de ser el que fue y puede que acabe perdiendo su sitio en el once lugar de Olmo,,ni de Morata, ni de Carvajal, y Fabián no apareció hasta el minuto 51, cuando hizo el 2-1, pero el equipo, pese a todo, no deja de funcionar.

Sigue a lo suyo con un convencimiento absoluto y un arma letal que sabe que tiene que aprovechar. Por las bandas es un martillo pilón y eso marca una diferencia fundamental. En el fútbol de ahora y en el de siempre. Si Yamine Yamal, que fue un ciclón la segunda parte, hubiese estado más acertado en la finalización, el destrozo hubiera sido brutal. Georgia entendió su inferioridad, como la han entendido hasta ahora todos los rivales de la selección. Eso así, lo verdaderamente duro llega ahora. Contra Alemania y en su casa, ni más ni menos.