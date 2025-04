Aymeric Laporte (Agen, Francia, 30 años) se ha visto en el ojo del huracán en la concentración con la selección para la Eurocopa porque ... se incorporó unos días más tarde y se le acusó de estar fuera de forma. La cuestión aparecía en cada rueda de prensa del seleccionador y se ha convertido en el único asunto que le ha sacado de sus casillas. «Dejemos ya ese debate», pidió Luis de la Fuente a los medios. El central habla de cómo vivió se sintió en aquellos momentos de tensión, cómo los gestionó y se defiende. «He arriesgado toda mi vida para alcanzar mis sueños de niño».

–Siempre ha sido un jugador de personalidad, ¿cómo ha vivido esta situación de verse en el ojo del huracán?

–No es algo nuevo para mí. Llevo muchos años en el mundo del fútbol y me han criticado por muchas razones y muchas veces por cosas que ni siquiera uno puede controlar.

–¿Y cómo se lo toma? ¿Hace más daño al jugador o a su entorno?

–Al final te afecta porque lo que más te importa en esta vida, por ejemplo a mí, es mi familia y mi entorno. Si se cree mi entorno lo que se cuenta, aunque no sea verdad... Al final tienes que desmentir a tu propia familia y a tus propios amigos y te preocupa en cierta forma.

–¿Qué es lo que más le ha dolido de lo que se ha dicho en los últimos días de usted?

–No me quedo con nada en especial. Opiniones sin tener conocimiento ninguno, eso es lo que más me molesta. Decir que viene en mal estado de forma cuando ni se me ha visto ni se me ha visto tampoco jugar un partido en la liga de allí. Tampoco le doy mucha importancia. Ya te digo que al final estoy curado de espanto.

–¿Cómo abordó la situación?

–Me senté un día y me dije '¿soy un tío tan malo en esta vida que me caen tantas críticas por decisiones personales?' Tomo la decisión de jugar con España y me caen críticas en Francia y España. Me voy a Arabia Saudí y me caen críticas por elegir mi camino, el que yo creo que es el más adecuado. Tomamos la decisión de no jugar (el primer partido ante Croacia por molestias)... y viene en mal estado de forma. Siempre acaban las cosas de una manera que dices oye... Lo tengo que hacer por mí, no por la gente ni lo que piense la gente. Me tienen que dejar hacer mi vida como creo que es lo mejor, que hasta ahora no me ha ido tan mal.

–¿A qué lo atribuye?

–En el periodismo de hoy en día cuanto más intentas perjudicar a una persona que tiene relevancia más se va a vender o ver y más importancia van a tener esas personas.

–¿Siente que cerró bocas con el partido ante Italia?

–Llevo muchos años en la selección. Toco madera. No he dado muchas opciones a que me critiquen mucho y espero que sea así mucho tiempo, pero sigue habiendo críticas incluso cuando no hay razones para criticar.

–A De la Fuente solo se le ha visto molesto en la Selva Negra con su asunto. ¿Cómo juzga su actitud?

–Cuando hablamos de entorno, él también es entorno mío. Sale y la preguntan por mí cuando él mismo me ha convocado, me ha visto y sabe de lo que soy capaz. Le hablan todos los días de lo mismo... Al final te acaba cansando. Lo bueno de Luis es que no le afecta. Que le podía haber afectado y decir: 'está en Arabia, no va a jugar'. Sabe muy bien lo hay. Le he dado mi confianza. Él me ha dado la suya. Las ganas que tengo las sabe muy bien. Es un punto a favor, pero si es verdad que en otro momento, cuando no llevaría tanto en la selección, podía haber afectado muchísimo más. Eso es lo triste.

–¿Qué le decía cuando hablaba con el míster de este asunto?

–No he hablado con él de esto.

–¿En qué ha consistido su plan específico de preparación para estar en la Euro?

–No pude jugar los dos últimos partidos con mi club por una sanción. Empecé a trabajar por mi lado con un preparador físico. Vino también un fisio de España en el mes de mayo y los días libres que he tenido en Bilbao (nació su hija) he trabajado por mi cuenta. Me he preparado al cien por cien y estoy centrado en lo que viene.

–¿Cuál es el nivel de la liga saudí? ¿Su equipo pelearía por Europa en España?

–Yo creo que sí. Es complicado decirlo hasta que no te mides con los propios equipos. Hay un factor de clima importante. Cuando fiché por el Al-Nassr fue en agosto e igual allí había 50 grados. Y claro, no es lo mismo partidos a 50 grados que a 20 o incluso 30. Cuesta muchísimo más y necesitas una adaptación. Los esfuerzos son más difíciles.

–¿Seguirá allí la próxima campaña?

–Tengo dos años de contrato y no puedo decir mas.

–Alguien del Athletic ha hablado con usted recientemente?

–No.

La paternidad

–Llegó a Bilbao con 15 años y ha vivido siempre fuera de su país. ¿Cómo es esa vida de nómada?

–Me hubiera gustado quedarme siempre en el mismo sitio, pero al final por los retos que le propones en la vida tiene que arriesgar. He querido arriesgar toda mi vida, tomar decisiones importantes para lograr mis objetivos, que eran muy grandes, los sueños de un chaval que quiere triunfar en el mundillo del fútbol. Ha dado sus frutos al final.

–Hay elecciones en Francia. Mbappé pidió a los jóvenes no votar a la ultraderecha. ¿Qué le pareció?

–Cada uno es libre de tomar sus propias decisiones. En el mundillo del fútbol no debemos meternos mucho en esto a nivel público, sobre todo porque nos conocen como futbolistas. Lo más correcto es hablarlo en tu entorno, pero hay que respetar a todo el mundo y así lo hago.

–Vino su hijo mayor a verle a Gelsenkirchen con un año y diez meses. ¿Volverá?

–Sí, seguramente estarán en los octavos.

–Tiene ya dos hijos. ¿Qué le ha cambiado la vida ser padre?

–Es un amor incondicional. Lo haces todo por ellos, piensas siempre en ellos, que es lo mejor para ellos. Y ya pasas al segundo plano. Es el amor más verdadero que existe, y así lo siento yo. Me encanta estar con ellos, jugar... Con estar con ellos ya soy feliz.

–¿Han cambiado el plan de sus momentos libres?

–Iba a jugar con mis amigos al pádel, a lo que sea... pero ahora mi prioridad son ellos, y mi mujer también.