De la Fuente, de discutido a indiscutible

Con guante de seda pero con voluntad de hierro Luis de la Fuente (Haro, La Rioja, el viernes cumplió 63 años) ha fortalecido su posición ... en la selección de España a un nivel con que el nadie contaba. Y eso que ha arrastrado dos lastres. El primero fue el deterioro de imagen que supuso verle aplaudir a Luis Rubiales, gesto por el que ha pedido perdón cada vez que se lo recuerdan. Eran además muchos los que le recibieron como un técnico de entreguerras entre Luis Enrique y otro que viniera a sustituirle.

Hoy el equipo rebosa felicidad. Son muchos los que creen que afortunadamente la selección ha encontrado a De la Fuente. El riojano ha traído un tremendo soplo de optimismo después de dos incontestables triunfos en la Eurocopa ante rivales tan peliagudos como Croacia e Italia. Arrancó mal su etapa en la selección, con una dolorosa derrota ante Escocia en la fase de clasificación para la Euro. Hace apenas trece meses llegó a la fase final de la Liga de Naciones en entredicho. Los medios hablaban abiertamente de que su futuro dependía de lo que sucediera en el torneo. La Roja ganó en la final por penaltis a Croacia y el seleccionador se vio reafirmado en el puesto. Renovó hasta 2026, pero el espíritu salvaje que rodea a la selección en épocas de derrotas le colocaba en esta Eurocopa ante una prueba de fuego. Por eso estos triunfos en Alemania tienen una gran repercusión de cara a fortalecer su posición.

De la Fuente ha tenido además la personalidad de impulsar cambios de gran calado en la selección pese a que no llegó con los galones que aportan los grandes currículos en los clubes. Sus grandes aportaciones son dos, una en el campo y la otra en la sala de prensa. El riojano ha decretado un cambio de estilo tan necesario como efectivo. No le ha temblado el pulso para decretar el final del 'tiqui-taca'. España celebró un rotundo 3-0 a Croacia en su estreno en el torneo con menor posesión que el rival (46% frente a 54%). Fue una situación que no se producía desde hace 16 años. Sonó a bajada del telón de la España del toque.

De la Fuente tiene como máxima que el modelo debe ponerse al servicio de los futbolistas con los que cuenta. Su análisis es que no tiene sentido mantener el juego de toque y toque en un equipo sin Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Busquets o Silva.

El riojano está convencido de que la mejor manera de devolver a España a la gloria es ser una selección más vertical y agresiva en las posesiones. No quiere el balón para manejarlo en espera de que desfallezca el rival. La meta es agitar el partido y que pasen cosas muy rápido en el ataque. Es un sistema más pegado a la realidad del fútbol de hoy. Y los resultados le dan la razón.

Y cree que con dos balas en las bandas como Nico Williams y Lamine Yamal lo más sensato es jugar a todo meter. La nueva consigna es presionar alto, robar, entrar por las bandas y centrar. «Una de nuestras virtudes es la versatilidad. Tenemos jugadores de velocidad como Nico o Lamine y no vamos a renunciar a esas opciones», advirtió el riojano.

«Todos queremos copiar el juego de esta España», se rindió el seleccionador italiano, Luciano Spalletti, después de verse apabullado por una España que le colocó ocho remates a puerta por apenas uno de sus jugadores.

De la Fuente además se ve robustecido porque todas sus apuestas personales han salido redondas. Se la jugó con Cucurella cuando todo el mundo daba por hecho que Grimaldo era su lateral izquierdo y el rendimiento del lateral del Chelsea ha sido espectacular.

Algo parecido ha sucedido con Laporte, a quien ha defendido a capa y espada pese al estruendo que ha habido alrededor del central de origen francés. De hecho, ha sido el único caso que le ha sacado de sus casillas ante los medios. Arriesgó al alinearlo ante Italia y le salió redondo.

En el ataque tampoco ha temblado para mantener con firmeza a Morata pese a que llegó a la Eurocopa con solo un gol en un partido oficial desde marzo. El delantero del Atlético le ha respondido con un gol y el remate de cabeza previo al tanto del triunfo ante Italia.

Templanza

En la sala de prensa se nota también un enorme cambio. El seleccionador tiene claro que una de sus obligaciones es dar una imagen amable de la federación, y más en una situación de crisis institucional como ésta en la que el presidente Pedro Rocha ni se acerca a los periodistas.

Nada de sarcasmos ni enfrentamientos con los medios. Muestra siempre una gran templanza. Comienza muchas de sus respuestas por el nombre de pila del periodista y manda mensajes de agradecimiento cuando siente que una entrevista le ha gustado. La otra cara de la moneda de su antecesor Luis Enrique.

Ya nadie cuestiona su liderazgo. De la Fuente celebró el viernes con una tarta en el cuartel general de la Selva Negra su cumpleaños y el momento de mayor gloria de su carrera en los banquillos.