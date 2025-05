De la Fuente: «Espero que reconozcáis el mérito de este grupo»

Luis de la Fuente era un hombre emocionado, casi con lágrimas en los ojos. Inimaginable algo así cuando el riojano asumió el cargo, tras la ... decepción de la selección de Luis Enrique en el Mundial de Catar, y buena parte de la crítica le consideró un técnico menor, de perfil bajo, sin experiencia en la élite. Tras conquistar la Eurocopa, era el momento de reivindicarse.

«Hoy no me doy cuenta de lo que hemos conseguido, no somos capaces de conocer la dimensión de este título. Ha sido el Europeo perfecto. Queda mucho por hacer, pero espero que reconozcáis el mérito de este grupo y pongáis las cosas en su sitio», apuntó el seleccionador español tras pasar a la historia como José Villalonga, Luis Aragónes y Vicente del Bosque.

Incluso el inglés Declan Rice llegó a decir que no conocía a De la Fuente. «No tengo ningún reproche que poner a nada y a nadie. Siempre hay tiempo de rectificar, que es de sabios y valientes. Espero que se cambien algunas de las opiniones que hubo en su momento».

¿Como se encuentra el seleccionador español en estos momentos? «Es un sueño cumplido, plena felicidad. Es muy bonito conseguir un título, pero la forma es lo más importante y este grupo ha formado una piña, una familia que nos ha dado fuerza para superar cualquier contratiempo. Con toda su capacidad futbolística y humana, esta selección es difícil de debatir».

«Desde el primer día ya dije que teníamos los mejores 26 del mundo y lo han cumplido. Se nos ha lesionado Rodri, que no tengo que decir que debe ser Balón de Oro, pero entra Zubimendi y está excepcional. Luego Oyarzabal, Nacho, todos maravillosos», prosiguió el técnico de Haro.

Se le preguntó por el tiempo de maduración récord de estos jugadores. «Nos han ayudado los resultados y la confianza que teníamos porque veníamos con el baúl bien lleno. Esta gente joven necesitaba tener esa seguridad. Los jugadores llegaron aquí con un bagaje internacional maravilloso, tras ganar todo en las inferiores y ahora están celebrando porque son los mejores».