De la Fuente hace de anfitrión ante la ausencia de Rocha

«Estamos encantadísimos de mantener una tradición fantástica», proclamó Luis de la Fuente al iniciar su discurso ante los alrededor de setenta periodistas que se ... reunieron ayer en un restaurante situado a pocos metros del cuartel general de España en Donaueschingen. Como es habitual, la Federación les citó en una comida de confraternización en las fases finales de los torneos.

La gran diferencia de esta ocasión estuvo en el anfitrión. Ese papel ha correspondido siempre al presidente de la Federación. Lo han desempeñado Luis Rubiales y Ángel Villar, pero esta vez no lo hizo Pedro Rocha.

De la Fuente asumió en Alemania el papel de atender a los periodistas. Y lo hizo a su estilo, con buenas palabras para todos y con esa personalidad de hombre muy cercano y empático.

Llamó la atención la ausencia de Rocha, un presidente con la espada de Damocles sobre su cabeza porque el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha pedido su inhabilitación para seis años. El fallo se debe conocer antes del 15 de julio. Por tanto, la sanción podría caer en plena Eurocopa y apartarle así de los palcos del torneo. La representación del gobierno de la Federación corrió a cargo del vicepresidente, Alejandro Morales, jefe además de expedición. Eludió acercarse al micrófono.

Las fuentes consultadas mantienen que Rocha estará hoy en Madrid en una reunión telemática con la FIFA y la UEFA para evitar, según mantienen desde la Federación, que las «injerencias del Gobierno» pasen factura en la organización del Mundial 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos. Su ausencia le permitió esquivar referirse a la guerra que mantiene abierta con el Gobierno, que le quiere cuanto antes fuera de la Federación.

Distancias con Rubiales

Además, es evidente que Rocha quiere marcar distancias con su antecesor, Luis Rubiales. El de Motril acostumbraba a pasarse todas las fases finales pegado a la selección con su chándal oficial. El extremeño, sin embargo, no se ha dejado ver. Va a los partidos, pero luego regresa a Madrid. Ha logrado, eso sí, ocupar el lugar preferente en los palcos de los tres encuentros y en el último dejó además fuera de esa zona a Vicente del Bosque, elegido por el Gobierno para liderar la Comisión de Supervisión de la Federación creada por el CSD.

La diferencia entre lo sucedido en Donaueschingen con respecto a lo ocurrido en Catar con Rubiales es enorme. En el Mundial el anterior presidente monopolizó un acto en el que dio medallas a periodistas veteranos y se saludó con muchos de ellos, imágenes que luego hizo públicas la Federación y que generaron controversia porque el expresidente comenzaba a ser acosado por los escándalos revelados. Aquel día ocurrió justo lo contrario a lo de Alemania, estaba el presidente, pero no el seleccionador.

De la Fuente dio un día de fiesta a sus jugadores, pero aún así se acercó a la comida. Llegó acompañado por los miembros de su equipo técnico y con objetivo de dejar claro a los periodistas que va a hacer todo lo posible porque la relación con ellos sea lo más cordial posible. «Os sentimos parte de nuestra familia, parte de nosotros. Nos necesitamos mutuamente. Invito a que todos pongamos de nuestra parte para que las cosas salgan bien», pidió con su habitual y exquisita educación.

El seleccionador incluso avisó de que no da importancia a los comentarios que no son favorables. «Entiendo que la crítica tiene que estar, no pasa nada. A mí eso no me inquieta», aseguró. No se quedó a la comida porque su equipo técnico y él querían aprovechar el día de fiesta con los suyos.