De la Fuente alerta contra la euforia: «No esperamos un partido fácil»

Si es supersticioso, le debió parecer un mal presagio. Luis de la Fuente se tropezó y se cayó al suelo cuando subía el gran escalón ... que le conducía a la mesa en la que iba a dar su conferencia de Prensa en el estadio del Colonia. El seleccionador se incorporó de inmediato con una sonrisa. «Vea usted mis vídeos de cuando jugaba. Eso si que eran entradas. Esto es una broma», dijo a un periodista que se interesó por su estado.

El entrenador reflexionó sobre el ambiente que rodea al partido y en el que la impresión general es de clara superioridad española. «No podemos controlar las sensaciones que se tiene desde fuera, pero nada pensamos que es un partido fácil. Todo lo contrario. Va a ser complicado», indicó.

El riojano puso en valor a sus jugadores cuando se le recordaron las manifestaciones de Mamardashvili en las que mantuvo que «Kvaratskhelia es mejor que toda España». El seleccionador quiso restar importancia a las palabras del portero del Valencia. «Tiene que defender a sus compañeros. Yo también pienso que nuestros jugadores son los mejores del mundo».

El origen de la «familia»

De la Fuente llegó a Georgia en septiembre de 2023 en una delicada situación. Venía de perder en Escocia y un mal resultado en Tiflis le hubiera hecho tambalearse. Ganó 1-7 y fortaleció su posición. «De aquel partido salimos más fuertes y empezamos a acuñar el término familia».

El riojano advirtió que no sólo su equipo y él sacaron provecho del partido. «También lo hicieron los georgianos. Han aprendido mucho desde que nos enfrentamos en fase grupos, han tomado nota de la lección y están con mucha moral», añadió. Y recordó algo obvio: «He visto tantas cosas en el fútbol que no me sorprenden los resultados sorpresa», añadió.