¿Cuántos millones se repartirán los georgianos si eliminan a España?

Forbes calcula la fortuna de Bidzina Ivanishvili en 6.000 millones de dólares, un cuarto del PIB de su país. Este magnate y político georgiano ... es la mayor fortuna de su país y ha sorprendido al anunciar una prima descomunal. Dio a los jugadores diez millones de euros por ganar a Portugal y acceder a octavos en su primera participación en una Eurocopa y ha prometido la misma recompensa por imponerse a España en Colonia.

No se detiene ahí. A partir de este momento, cada partido ganado por los georgianos tendrá un premio de 10 millones. Por tanto, si protagonizan la mayor sorpresa de la historia del fútbol mundial se embolsarán 50 millones, casi a dos por cabeza.

«No creo que para nosotros se trate de dinero, no pensamos en él. Ninguno juega por dinero. Es obviamente un buen gesto, pero no estamos jugando por dinero, sino por nuestro país. Lo más importante es conseguir grandes resultados para Georgia, no el dinero que podamos ganar. Creo que todos mis compañeros piensan de la misma manera que yo», afirmó el jueves el defensa Lochoshvili.

¿Quién es Ivanishvili? Es un empresario y político que fue primer ministro entre octubre de 2012 y noviembre de 2013 la coalición Sueño Georgiano que lideró. Dejó el Ejecutivo, pero mantiene la tutela sobre el Gobierno desde el principal partido del grupo, Movimiento Nacional Unido. Hizo su fortuna en Rusia en los años noventa en el sector inmobiliario