La consagración mundial de Nico Williams: MVP, los aplausos del vestuario y el mensaje de su hermano

🗣️ @willliamsssnico, MVP del partido: "La verdad es que hoy me he encontrado increíble. Los jugadores me han dado todas las facilidades para hacer el uno contra uno, que es mi fuerte".



➡️ "Todo me ha salido muy bien hoy".#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/asNZr7ZYIW