Carvajal carga contra el calendario: «El nivel bajará por el exceso de partidos»

Es la previa de un partido gigante, cuartos de final ante un adversario enorme y local, Alemania, en toda una Eurocopa, pero en la rueda ... de prensa de Dani Carvajal quedó patente su malestar por el futuro del fútbol y la acumulación de partidos. El lateral fue contundente: «Va a disminuir el nivel y para los jugadores va a ser imposible rendir cada tres días».

Carvajal se explayó en este asunto: «Tengo más energía que nunca y voy a salir ante Alemania a comerme al rival, pero el año que viene hay que pensarlo. Si terminamos tarde la Eurocopa como queremos, la Supercopa fuera de España, el Mundial de clubes un mes más fuera de casa, la Champions con cuatro partidos posibles, va a ser un calendario inviable y el nivel de los partidos va a disminuir, va a ser imposible para los jugadores jugar cada tres días».

El futbolista del Madrid aprecia buen clima en el entorno de la selección para el choque contra los alemanes: «Tengo sensaciones muy buenas, estamos tranquilos, veo al equipo con mucha confianza, estamos haciendo las cosas muy bien, con entusiasmo y mucha energía».

El torrente de elogios y parabienes por el juego de España puede tener un punto final este viernes ante un rival temible. ¿Está preparada la selección para perder?, se le pregunta. «Totalmente -responde el defensa-. Vamos con humildad, pero es innegociable que el equipo no se vacíe, que no entregue todo por la camiseta. En el deporte no se obtiene siempre el éxito cuando se gana».

Carvajal asegura que no ha hablado todavía con su compañero Toni Kroos, pero que le gustará verlo en el campo: «Ojalá pudiéramos hacer lo que dice el entrenador, atarle los pies. O que no pudiese jugar. Le conocemos bien, lleva una década en nuestro país y vamos a tratar de que disfrute lo menos posible en este partido».

Un detalle que España ha entrenado, los penaltis, asoman en el horizonte de los cuartos de final. Carvajal opina que «hay unos jugadores más especializados que otros, pero en esos momentos define el nivel de confianza. Ya se vio contra el Manchester City, que lanzaron los penaltis tres defensas, Nacho, Rudiger y Lucas».