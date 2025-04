Un balón 'chivato' para un fútbol más inteligente entre smartphones y 'Big Data'

Llevan tiempo las nuevas tecnologías haciendo posible que veamos el fútbol como una experiencia mucho más enriquecedora que sentarnos en el sofá y encender la televisión. Los datos, las métricas y la analítica avanzada están a la orden del día con la consolidación del 'big data' y su integración como parte de un juego al que hace casi una década llegaron los avances en forma de VAR para evitar que se produzcan errores escandalosos y favorecer así un deporte más justo, revirtiendo fallos humanos que pudieran condicionar los resultados de los encuentros.

Con el paso de los años continúan las polémicas sobre los motivos por los que interviene o no en una jugada concreta así como decisiones que no son del agrado de todos pese a ser revisadas una y otra vez por el sistema de videoarbitraje. Bien le vendría al denominado VAR unas teles como las presentadas recientemente por la firma surcoreana Samsung: 60 fotogramas por segundo es la velocidad a la que las cámaras registran las asistencias, los goles, las faltas y los fueras de juego. Todo ello para que las imágenes lleguen a los hogares en alta definición y hasta en algunos, los más afortunados en 4K o lo que es lo mismo: ultra alta definición.

Sin embargo, a pesar de esas 60 imágenes por segundo, las piernas, las botas y los balones se difuminan y un centímetro delante o detrás puede marcar dejar al jugador en fuera de juego y al equipo fuera de campeonato. O es clave para que un gol sea fantasma o suba al marcador. La nitidez es clave para rearbitrar jugadas y la inteligencia artificial ha conseguido definir bien los trazos. «Es capaz de llevar mejor la fluidez en objetos pequeños», señala Monsoon Kim, vicepresidente corporativo de Samsung Electronics. Los nuevos televisores de la firma surcoreana, gracias a la herramienta AI Motion Enhancer Pro, son capaces de mejorar la imagen en acciones rápidas «para que sea más fluida y clara», detalla el directivo tecnológico. «Es un sueño para los aficionados al deporte», apostilla.

Equipada en la serie QLED Neo, la IA también es capaz de escuchar lo que acontece en el estadio «y permite una mejor experiencia», comenta Nacho Monge, director del negocio de TV de Samsung Iberia. El Amplificador de Voz Activo Pro de este año destaca en la extracción de diálogos del ruido de fondo, garantizando que cada palabra se escuche con claridad. Además, estos nuevos televisores comprenden y se adaptan a las necesidades del usuario. El modo AI Auto Game se activa durante los juegos, optimizando los efectos visuales y el audio para una experiencia de juego aún más envolvente y atractiva.

El modo AI Customization ajusta la imagen para cada escena en función de las preferencias del usuario, mientras que el modo Energía AI ahorra energía sin comprometer una calidad de imagen cada vez más importante para visualizar una Eurocopa que se juega online para casi la mitad de los jóvenes en España (entre 18 y 29 años), según una encuesta realizada por DE-CIX, principal operador mundial de puntos de intercambio de internet.

Imagen además que se antoja vital para los smartphones que quieran destacar en el aficionado. En la cita germana están muy presente los V40 y V40 Lite 5G de la serie V que la compañía china Vivo presentó antes del partido de inauguración entre Alemania y Escocia en el Allianz Arena de Múnich. Unos terminales ideales para consumir contenido audiovisual teniendo en cuenta la pantalla AMOLED de 6,78 con una frecuencia de actualización de 120 Hz, en los que la potencia la pone el procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, y una batería que llama la atención casi tanto como los 50 megapíxeles de sus cámaras. Se trata del primer terminal de gama media diseñado conjuntamente con la conocida firma fotográfica ZEISS.

En los últimos años se han introducido algunas novedades para perfeccionar la dichosa herramienta del VAR, pero difícilmente se acabará con la polémica arbitral. Los grandes estamentos del balompié mundial siguen en la búsqueda del fútbol perfecto, y en la Eurocopa de Alemania se utilizará un microchip dentro del balón Adidas -de nombre Fussballiebe, que en alemán significa 'amor por el fútbol' -que ayuda a determinar si ha habido una mano antes de un gol y también para ayudar en las decisiones de fuera de juego. El microchip enviará datos 500 veces por segundos, y funcionará en conjunto con la tecnología de seguimiento de extremidades que permite la creación en tiempo real de representaciones visuales en 3D de los esqueletos de los jugadores. ¿Qué diferencia hay con lo que podemos encontrar hasta ahora? En la actualidad cuando hay una mano en ataque o en defensa y el árbitro va al monitor del VAR para ver la repetición, lo hace con la imagen de la jugada, no con una representación 3D. Eso sí, al final primará la decisión del arbitro sobre la intencionalidad.

Por primera vez en una Eurocopa el torneo cuenta con la tecnología del fuera de juego semiautomático, lo que proporciona una información más exacta y rápida a la hora de trazar las líneas del campo para decretar si un futbolista está o no en fuera de juego. Del mismo modo contará con el sistema Goal-Line Technology (GLT) -el conocido como Ojo de Halcón- para saber en milésimas de segundo si un gol fantasma es gol o no. Un complemento bastante interesante con una fiabilidad muy alta y que determina si el balón entra o no de manera rápida y objetiva. Despliega siete cámaras por portería, utilizando un software de control para rastrear el balón dentro del área de portería.