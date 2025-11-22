HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

DIVISIÓN DE HONOR

Los equipos extremeños buscan la reacción en una jornada de duelos directos

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

La décima jornada del grupo 5 de la División de Honor Juvenil marca el primer tercio de competición y llega como una oportunidad para que los equipos extremeños se sacudan la durísima jornada anterior, en la que todos cayeron derrotados. El reto es mayúsculo, especialmente para Diocesano y La Cruz Villanovense, colistas y obligados a reaccionar cuanto antes. El Badajoz, algo más desahogado, mantiene cuatro puntos de margen sobre el descenso, pero quiere evitar riesgos.

El primero en entrar en acción, a las 16.00, será el Badajoz, que visita al Ciudad de Alcobendas en un duelo de necesidades compartidas. Ambos suman 11 puntos y llegan tras sensaciones opuestas, aunque los blanquinegros buscan borrar cuanto antes el duro 1-5 encajado la pasada semana ante el Getafe.

A las 16.30, el turno será para el Diocesano, que recibe en Cáceres a Las Rozas. Los colegiales confían en repetir la buena versión mostrada hace dos jornadas, cuando lograron su único triunfo reciente. Enfrente tendrán a un rival asentado en la zona media-alta.

El domingo quedará el duelo más tenso: Burgos-La Cruz Villanovense, a las 12.00. Partido directo entre antepenúltimo y último, separados por solo un punto. Para los villanovenses es una oportunidad de oro para abandonar el farolillo rojo.

