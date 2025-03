Duro correctivo para el Cacereño Femenino

REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 24 de abril 2022, 10:44 Comenta Compartir

Vigésimoquinta jornada de la Liga Reto Iberdrola Grupo Sur, con un Cacereño Femenino-Alhama CF Femenino que se saldó con la contundente derrota del conjunto verdiblanco por 5-1. Un partido en el que se rompía la racha de 10 encuentros sin perder de las extremeñas, que ahora ven alejarse al líder y el ascenso en 6 puntos.

El primer gol sacó del partido al Cacereño, que no consiguió volver a entrar a pesar de su tanto antes del descanso. El partido estuvo marcado por las fuertes rachas de viento que impedían un desarrollo continuo del juego. A pesar de los intentos del Cacereño, no encontraba meta y se adelantaron las locales en el minuto 18 con un gol de Andrea Carid, autora de tres de los tantos. Fue a partir de ahí cuando el Cacereño no sabía encontrarse en el terreno de juego y aprovechó su superioridad el Alhama para poner distancia en el marcador con los goles de Lena y el segundo de Andrea Carid. En el miniuto 37 llegó el tanto del Cacereño Femenino, obra de Akari de cabeza tras rebote en el larguero de un lanzamiento previo de Ayaka. Con el 3-1 concluyó la primera parte.

La segunda parte fue parecida a la primera, con algún acercamiento del Cacereño pero sin lograr marcar. Llegó el cuarto gol tras un error defensivo en el minuto 55 y en el 78 el quinto y último.

Derrota contundente del Cacereño Femenino, que sigue en la parte alta de la tabla, distanciadas de la zona del playoff. El próximo partido recibirá al tercero Granada, que le ha igualado a puntos, en el Manuel Sánchez Delgado de Cáceres.

Santa Teresa-Pozoalbense

Este domingo será el turno del Civitas Santa Teresa, que recibe en los campos federativos de San Roque (16.30 horas) al Pozoalbense con el propósito de evitar la fase por la permanencia.