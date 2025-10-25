Diocesano y Badajoz disputan el primer derbi

Redacción BADAJOZ. Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La sexta jornada del grupo 5 de la División de Honor Juvenil llega este sábado con protagonismo absoluto para el fútbol extremeño. El primer derbi regional de la temporada enfrentará, en los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres, al CD Diocesano y al CD Badajoz. Un duelo que medirá dos realidades muy distintas dentro del campeonato, pero que, como todo derbi, promete intensidad y emoción desde el primer minuto.

El Diocesano, colista del grupo, atraviesa un momento complicado, muy distinto al de la pasada temporada. El conjunto cacereño todavía no ha sumado ningún punto tras cinco jornadas y ya se encuentra a seis de la zona de permanencia. El equipo que dirige Kike Gómez busca desesperadamente un punto de inflexión que le devuelva confianza y le permita comenzar la escalada hacia la salvación. En su feudo, y ante un rival extremeño, el Dioce intentará que el derbi sirva como punto de partida para revertir la situación.

Enfrente estará un Badajoz en línea ascendente. Los blanquinegros han sumado dos victorias consecutivas -en Burgos y la pasada jornada ante Unionistas de Salamanca- que les han permitido situarse en una zona tranquila de la clasificación con siete puntos. El equipo pacense, que va de menos a más, afronta el choque con optimismo y con la oportunidad de consolidar su buena racha. De hecho, ahora mismo está más cerca de los puestos de Copa del Rey juvenil, a solo dos puntos, que del descenso, del que le separan tres. El derbi extremeño abrirá la jornada del grupo a las 16.00 horas de este sábado y será el gran foco de atención del fútbol base regional este fin de semana.

Media hora más tarde, a las 16.30 horas, será el turno de La Cruz Villanovense, que visitará a Las Rozas CF. Los serones llegan con la moral por las nubes tras lograr su primera victoria del curso la semana pasada frente al Getafe (2-1). Ese triunfo, de enorme valor, ha reactivado al conjunto verde, que suma cuatro puntos y se sitúa a solo dos de la salvación. El duelo ante Las Rozas -rival directo en la zona baja de la tabla, con tres puntos más en la tabla- se presenta como una batalla clave por la permanencia en la categoría.