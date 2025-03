Alves niega entre lágrimas la agresión sexual: «No soy ese tipo de hombre violento; estábamos disfrutando»

Dos psicólogas desmontan la estrategia de alegar embriaguez

Dani Alves declaró este miércoles que bebió dos botellas de vino y varias copas de whisky la noche de la presunta agresión sexual. Alegando embriaguez para justificar que no era responsable de sus actos, buscó un atenuante para rebajar la pena si finalmente fuera condenado.

Sin embargo, sus propios expertos en el juicio le tumbaron esta línea de defensa. Dos psicólogas contratadas en calidad de peritos por la defensa del exfutbolista desmontaron su estrategia. «Claro que podía distinguir el bien del mal, porque no tenía alteración de la realidad», afirmaron. Y aseguraron que «sabía lo que estaba sucediendo», a pesar de que estuviera ebrio, lo cual no está demostrado, pues nadie le practicó prueba alguna.

Son sus amigos y su mujer los que sostienen ahora, y no al principio de la instrucción, que Alves bebió mucho la noche de autos y que llegó a casa y prácticamente se derrumbó.

Su defensa puso sobre la mesa dos pruebas para tratar de «evidenciar» que iba borracho. Por un lado, mostró la factura del restaurante donde el exfutbolista brasileño cenó con tres amigos, donde pidieron vino y whisky, así como las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton. Esas pruebas, en cualquier caso, no demuestran nada, toda vez que con la factura del restaurante no se puede saber cuánto bebió cada comensal. Ocurre lo mismo con la botella de champán magnum que pidió en la discoteca. Se le ve en el momento en que le están sirviendo, pero no se sabe el número exacto de copas que tomó. Porque con esa botella, invitó a las chicas.