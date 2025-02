La víctima de Alves ratifica ante el tribunal que fue violada

Cristian Reino Barcelona Lunes, 5 de febrero 2024, 00:03 | Actualizado 19:29h. Comenta Compartir

La víctima de Dani Alves ratificó en el inicio del juicio punto por punto lo que ya declaró en primera instancia, primero ante los Mossos y más tarde ante la jueza instructora: que fue violada y golpeada por el exfutbolista. La denunciante, de 23 años cuando supuestamente fue agredida sexualmente, declaró este lunes en el juicio contra el exjugador del Barça, Juventus, PSG y Sevilla. Compareció a puerta cerrada. Un biombo la separó del presunto agresor sexual.

Fuentes judiciales señalaron que la chica mantuvo la misma versión que hasta la fecha: que fue violada por el exfutbolista en el cuarto del baño de la discoteca Sutton de Barcelona, el 30 de diciembre de 2022. Bailó con el deportista y más tarde fue violada presuntamente en los lavabos del reservado. La presidencia del tribunal decretó medidas de protección para la víctima, que respondió a puerta cerrada y la prensa no ha tenido acceso a sus declaraciones: no estaba permitido tomar imágenes de la chica ni se pudo seguir su comparecencia por circuito cerrado.

La amiga que le acompañó la noche de autos ratificó su versión. Según aseguró, en una comparecencia interrumpida varias veces porque la joven rompía a llorar, le contó a su madre, la misma noche de la supuesta violación, que le había hecho «mucho daño» y que «no quería» hacerlo, lo que refuerza la versión de que las relaciones no fueron consentidas. «Tenía una actitud babosa», sostuvo de forma gráfica sobre cómo trató el exfutbolista a las chicas. «Me quiero ir, me quiero ir», le decía la víctima, tras salir del baño donde fue presuntamente agredida. Salió del lavabo «llorando desconsoladamente» y en estado de «shock», relató. Le aconsejó que le denunciara y la chica le respondió que no le creerían. Según su versión, no iba borracho.

Uno de los porteros de la discoteca, que también ha declarado durante esta primera sesión del juicio, ha explicado que esa noche vio a la víctima llorando y «muy alterada», pero que pensó que el motivo podía ser un desencuentro amoroso. Por su parte, uno de los camareros de la zona VIP ha asegurado que el amigo que acompañaba a Alves le indicó que invitara a las chicas a su mesa, una versión que ha ratificado otro de los trabajadores del local. No obstante, ambos han coincido también en que su percepción a lo largo de la noche es que lo estaban «pasando bien».

El juicio contra Dani Alves, acusado de agresión sexual, empezó este lunes poco después de las 10:30 horas, después de que las partes negociasen hasta última hora y no fuesen capaces de llegar a un acuerdo. El pacto de conformidad habría evitado la celebración del juicio, que se prolongará durante tres días. El ex del Barça, Sevilla, Juventus y PSG llegó a la Audiencia de Barcelona en un furgón policial. De la cárcel, fue trasladado a los calabozos del tribunal. En el interior del juzgado, esquivó a la prensa entrando por una puerta de atrás. Vestido con camisa blanca, pantalón vaquero y zapatillas deportivas. Tras el receso inicial, se puso una chaqueta. En el juzgado, iba esposado.

El acuerdo extrajudicial hubiera implicado el reconocimiento por parte del brasileño de la comisión del delito y la rebaja de la pena por parte de la fiscalía y la defensa de la víctima. Alves se enfrenta a una condena de nueve a doce años. La denunciante reclama doce años de cárcel y 150.000 euros de indemnización. El Ministerio Público solicita una pena de nueve años de cárcel.

Juicio paralelo

El juicio comenzó con las cuestiones previas. La defensa de Alves pidió que se anule el juicio, desde el argumento de que a su entender su defendido ha sido víctima de la vulneración de derechos. Entre otros, citó que ha sufrido un juicio paralelo en los medios de comunicación y que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. La letrada Inés Guardiola criticó «un goteo constante» de noticias para «presentar al señor Alves como agresor sexual, abocándole a una condena pública», según señaló durante su intervención.

También consideró que la jueza de instrucción estaba «contaminada» por los medios. «Nunca tuvo oportunidad de defenderse de manera efectiva en fase de instrucción», según denunció la abogada, que solicitó que el deportista declare al final del juicio, el miércoles, lo cual fue aceptado por el tribunal. También argumentó que su defendido atraviesa un mal momento desde el punto de vista económico. Una situación de «ahogo», según dijo. La jueza que preside el tribunal rechazó las alegaciones por indefensión. La fiscalía reprochó a la familia de Alves por filtrar en las redes sociales la imagen de la víctima.

El exfutbolista, de 40 años, se sienta en el banquillo por la presunta agresión sexual a una joven, de 23 años, en una discoteca de Barcelona. La supuesta violación, cometida en el baño de unos reservados del local de ocio, ocurrió en diciembre de 2022. Desde enero de 2023, está en prisión provisional.