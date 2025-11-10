HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Cruz Villanovense. UD LA CRUZ
DIVISIÓN DE HONOR

La Cruz, nuevo colista tras caer ante el Rayo

El equipo serón se vino abajo en la segunda parte y perdió con contundencia en su visita a Vallecas (5-1)

Redacción

BADAJOZ.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Cruz Villanovense es el nuevo colista del Grupo 5 de División de Honor Juvenil tras caer con contundencia en el campo del Rayo Vallecano por 5-1. El conjunto de Villanueva de la Serena no logró imponer su juego y sufrió desde el primer minuto ante un rival superior. El gol que abrió la cuenta llegó en el minuto 22: Unai, tras un despeje de Mesonero, regateó al portero y definió casi sin ángulo (1-0).

En la segunda parte, el Rayo Vallecano sentenció rápidamente: Ayman, en el minuto 49, culminó una jugada de tiralíneas (2-0) y Verde amplió la ventaja en el 53 (3-0). La Cruz intentó reaccionar y recortó distancias en el minuto 63, pero el 4-1 de Alan, a un cuarto de hora del final, dejó el partido sentenciado. Caste cerró la goleada y el 5-1 en el minuto 87.

Dura derrota para los villanovenses, que ocupan por primera vez el último puesto de la liga, que hasta esta jornada estaba en poder del Diocesano. El equipo cacereño sumó su primera victoria el pasado sábado tras ganar al Leganés (2-1).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  2. 2

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar
  3. 3

    Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura
  4. 4 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  5. 5

    El SES debe pagar 50.000 euros a un paciente al que provocó daños neurológicos tras una biopsia
  6. 6 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  7. 7

    La Junta plantea dar 2.000 euros a los autónomos con jubilación activa
  8. 8 La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO
  9. 9 Condenan a un hombre a ocho meses de prisión por disparar a una perra en Calzadilla
  10. 10

    Trans Italia prevé operar en primavera la autopista ferroviaria Valencia-Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Cruz, nuevo colista tras caer ante el Rayo

La Cruz, nuevo colista tras caer ante el Rayo