La Cruz, nuevo colista tras caer ante el Rayo

Redacción BADAJOZ. Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Cruz Villanovense es el nuevo colista del Grupo 5 de División de Honor Juvenil tras caer con contundencia en el campo del Rayo Vallecano por 5-1. El conjunto de Villanueva de la Serena no logró imponer su juego y sufrió desde el primer minuto ante un rival superior. El gol que abrió la cuenta llegó en el minuto 22: Unai, tras un despeje de Mesonero, regateó al portero y definió casi sin ángulo (1-0).

En la segunda parte, el Rayo Vallecano sentenció rápidamente: Ayman, en el minuto 49, culminó una jugada de tiralíneas (2-0) y Verde amplió la ventaja en el 53 (3-0). La Cruz intentó reaccionar y recortó distancias en el minuto 63, pero el 4-1 de Alan, a un cuarto de hora del final, dejó el partido sentenciado. Caste cerró la goleada y el 5-1 en el minuto 87.

Dura derrota para los villanovenses, que ocupan por primera vez el último puesto de la liga, que hasta esta jornada estaba en poder del Diocesano. El equipo cacereño sumó su primera victoria el pasado sábado tras ganar al Leganés (2-1).