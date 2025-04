Courtois y Cata Coll, nominados a los premios The Best a los mejores porteros

Óscar Bellot Madrid Martes, 12 de diciembre 2023, 16:50 | Actualizado 17:11h. Comenta Compartir

Thibaut Courtois aspirará a revalidar el premio The Best al mejor portero que conquistó el pasado año por segunda vez en su carrera. El cancerbero belga figura entre los tres finalistas al prestigioso galardón que han sido desvelados este martes por la FIFA. El guardameta del Real Madrid tendrá como rivales al brasileño Ederson, probablemente el principal favorito tras levantar la Champions con el Manchester City el pasado mes de junio; y al marroquí Yassine Bono, actualmente en las filas del Al-Hilal saudí, pero cuyo principal aval es la Europa League que abrochó cuando defendía la portería del Sevilla.

En el apartado femenino hay representación española, puesto que Cata Coll, cancerbera del Barça y de La Roja, figura en un trío de finalistas que completan la australiana Mackenzie Arnold, portera del West Ham United; y la inglesa Mary Earps, guardameta del Manchester United. En este caso, el Mundial logrado por España el pasado mes de agosto acredita a Cata Coll como la gran señalada para recibir un premio que en la última edición fue a parar precisamente a las manos de Mary Earps gracias, sobre todo, a sus destacadas actuaciones en la Eurocopa que levantó Inglaterra.

En caso de que Cata Coll se hiciese con el galardón, marcaría un hito al convertirse en la primera española que inscribe su nombre en un trofeo que comenzó a entregarse en 2019 y que, además de por las manos de Mary Earps, ha pasado por las de la neerlandesa Sari van Veenendaal (2019), la francesa Sarah Bouhaddi (2020) y la chilena Christiane Endler (2021).

La ceremonia será el 15 de enero

Los premios The Best al mejor y a la mejor portera del mundo se conceden a las figuras más destacadas entre los tres palos del fútbol femenino y del fútbol masculino, seleccionadas por un jurado internacional compuesto por cuatro grupos: los entrenadores de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo), las capitanas y los capitanes de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo), un periodista especializado que represente a cada selección y los aficionados de todo el mundo registrados en FIFA.com.

La FIFA irá desvelando a lo largo de los próximos días los nombres de los nominados en el resto de las categorías que componen los premios The Best, incluyendo los dos apartados más preciados: el The Best al mejor futbolista en categoría masculina, que el año pasado recayó en la figura del argentino Leo Messi; y el The Best a la mejor futbolista en categoría femenina, cuyas dos últimas ediciones tuvieron como agraciada a la española Alexia Putellas. Los galardones se entregarán el 15 de enero en una ceremonia que tendrá lugar en Londres.

