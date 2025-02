Xavi: «No me gustan las presiones que reciben los árbitros» «A veces contesto por educación y me dais hostias como panes», responde el técnico del Barça cuando se le pregunta por las polémicas

Daniel Panero Martes, 23 de enero 2024, 13:43 | Actualizado 18:26h.

«La polémica arbitral está en Madrid, no en mí. Yo creo en la honestidad de los árbitros, pero no me gustan las presiones que reciben. Reitero mis palabras del otro día. Mi opinión la tenéis en la hemeroteca. A mí me gusta hablar de fútbol, pero si me preguntáis por la sensación que tuve el otro día (tras el Real Madrid-Almería)... Todo el mundo ha visto y ha escuchado lo que ha pasado en Madrid. Juzgad vosotros, y seguramente tendremos la misma opinión», respondió este martes Xavi Hernández cuando se le preguntó por la polémica del VAR el domingo en el Bernabéu.

Respecto a la presión de Real Madrid TV al colectivo arbitral, Xavi invitó a los periodistas a dirigirse al Comité Técnico de Árbitros (CTA). «Esta es una pregunta para los árbitros. Ahora, por fin, hacen ruedas de prensa. Preguntadles a ellos, a la Federación, a Medina Cantalejo (presidente del CTA). Yo no puedo contestar a eso. A veces os contento por educación y me dais hostias como panes», destacó. «Habrá que preguntar a los árbitros si se sienten condicionados o no», añadió.

«Yo no os controlo a la prensa. Yo, no. Otra gente tal vez sí. No tengo amigos en el mundo de la prensa. Me dedico al fútbol, a intentar motivar a los futbolistas, a que el Barça gane... Doy mi opinión porque me preguntáis. No me gusta la polémica», insistió Xavi, pese a avivarla también él mismo el pasado domingo.

«Al Madrid lo he respetado siempre. Nunca le he faltado al respeto a nadie, y si lo he hecho pido perdón. Respeto vídeos, memes, todo... y me lo tomo con humor«, comentó cuando se le insistió por el comportamiento del canal oficial del Real Madrid quien para este miércoles, en los cuartos de final de Copa contra el Athletic en San Mamés, augura «una guerra futbolística».

«Mañana es un cara o cruz. Uno de los dos quedará fuera. Es la competición del KO y hay que estar con los cinco sentidos. Nos jugamos un título, la Copa del Rey. El Athletic es un rival que no queríamos, en su campo, con su gente, son intensos, tienen un gran entrenador... es uno de los equipos más en forma de la categoría», reconoció.