Xavi: «El día que no sume, me iré sin problemas» «Esto va de ganar y si no se cumplen los objetivos seré el primero en asumir las consecuencias», sostiene el técnico azulgrana, que ve «difícil» la eliminatoria ante Unionistas

Daniel Panero Miércoles, 17 de enero 2024, 17:43

Tres días después del severo correctivo que le infligió el Real Madrid en la Supercopa, Xavi Hernández aprovechó la previa de Copa ante Unionistas para reflexionar sobre la realidad del Barça y sus objetivos esta temporada. El técnico tiene claro que «esto va de ganar» y que el día que sienta que no suma, se irá.

«A mí cuando me fichan me piden ser cuartos, y lo logramos. El año pasado el objetivo era ganar la Liga y la Supercopa, superando las expectativas. Este año el objetivo es ganar títulos importantes, Copa, Liga o Champions. Si no se cumplen los objetivos, yo seré el primero en decir que no los he cumplido y me iré. Esta es mi realidad». No dudó en asegurar que, a su juicio, están «mucho más cerca del éxito que de la derrota», y garantizó que a pesar de perder la Supercopa, se siente optimista. «Lo de fuera, yo no lo controlo».

Xavi trató de analizar las causas de las derrotas, sin hablar esta vez de un problema mental o de rendimiento del equipo. «Es difícil», dijo. En todo caso, asume que el único aval en el Barça es el triunfo. «Esto va de ganar. El día del Madrid en la Liga jugamos muy bien, pero esto va de ganar. Si tiras del vídeo de Luis Aragonés, esto va de ganar, ganar y volver a ganar. Si no se gana y no se consiguen títulos, habrá consecuencias, pero como se ha ganado y se han conseguido títulos, sigo estando aquí. Es mi realidad».

En tiempos de crisis, Xavi intentó transmitir optimismo. «El día que note que no están conmigo, cogeré las cosas y me iré», repitió. Toca hacer borrón y cuenta nueva. Hicimos muy mal las cosas el otro día y queremos hacerlas bien, cambiar de chip en la Copa, otra competición. Está claro que somos los favoritos, pero tenemos que demostrarlo. Tienen las cosas muy claras, tienen potencial, hemos analizado también el partido de aquí ante el Barça B, donde ganaron 0-2. Para ellos es el partido de su vida. Será un difícil, pero tenemos esperanzas en esta competición.«

