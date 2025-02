Vinicius, de la autocrítica al desquiciamiento

Isaac Asenjo Madrid Viernes, 19 de enero 2024, 11:21 | Actualizado 15:19h. Comenta Compartir

Venía de desquiciar al Barça y él mismo se desquició ante el Atlético de Madrid en un derbi copero en el que volvío a ser el gran protagonista, con permiso de Griezmann, que le dejó atrás en una carrera para coronar con una genialidad el pase a cuartos de final de los rojiblancos. Por mucho tiempo que lleve el incansable Carlo Ancelotti trabajando con Vinicius para que maneje con calma los intentos de los rivales de desconectarlo de los partidos, de nada vale la protección cuasi paternal del italiano si el fluminense se enciende con la mínima mecha por muy accidentado que sea su pasado con la afición rojiblanca. «Ha sido un partido muy competido donde ha tenido muchos duelos, a veces no eres siempre capaz de tener la cabeza fría en algunos momentos de los partidos y es bastante entendible», justificó el preparador italiano.

El brasileño, que llegaba al Metropolitano tras su exhibición ante el Barcelona en la Supercopa, está en continuo conflicto. Antes del duelo, de forma involuntaria por los cánticos racistas que se escucharon en los aledaños del estadio, mientras que durante el envite, el ariete estuvo en cada una de las trifulcas y grescas con los jugadores rivales. Sus innumerables gestos hacia la grada y las quejas constantes hacia el árbitro Cuadra Fernández, que terminó por mostrarle la tarjeta amarilla en la primera mitad, hicieron que sus propios compañeros acudieran a apartarlo en cada ocasión que quiso hacer la guerra por su cuenta, desafiando al Frente en cuando los tenía a tiro.

Vinicius se perjudicó a él mismo y terminó desesperando a su propia afición. Cuando entra en sus pleitos habituales con rivales y aficiones, supone una merma para su juego y los intereses de los de Chamartín. Sus contrastes, tan determinante como pendenciero, volvieron a la luz una vez más tras el clásico de Arabia, donde dijo querer ser «mejor persona». La autocrítica la perdió nada más saltar al verde de la capital madrileña. Sus formas, una vez más, no fueron las correctas pese a que en los campos existan algunos maleducados y el clima se torne de lo más hostil. «A veces quiero hacer todo por el equipo y acabo enfadando a los demás, a mí y a mis compañeros. Intento al máximo estar muy tranquilo y centrado, pero a veces no soy solo yo. Claro que no soy un santo. A veces, hablo demasiado y hago regates que no debería hacer, pero estoy aquí para mejorar y dar ejemplo a los niños. El míster y los compañeros me están enseñando», reconoció el jugador tras el duelo ante los de Xavi Hernández.

El habilidoso brasileño continúa con su envoltorio polémico incluido, y se encuentra en una versión más descafeinada que la temporada pasada por culpa de las lesiones musculares, pese a brillar en el último partido ante el Barcelona como no lo había hecho en los últimos dos meses. No lo ha pasado excesivamente bien el Real Madrid en competición sin Vinicius según dictan las estadísticas. Aunque lo cierto es que sí está pero se va mentalmente del partido es como si no estuviera. El atacante hizo un partido gris pese a que mantuvo esa condición de intentarlo todo con más pena que gloria. Perdió balones innecesarios por arriesgar en exceso, estuvo errático en los intentos de superar a sus rivales, y no supo leer las muchas situaciones en las que estuvo el partido. El Madrid lo pagó caro y cayó eliminado. Un quiero y no puedo aunque en sus labios se leyera un «soy muy bueno» tras fallar una ocasión ante Oblak. El '7' del Madrid es un mago del fútbol pero sus rifirrafes constantes hacen que se pierda sobre el césped, y su calidad desaparece cuando se ve envuelto en peleas poco elegantes. Vinicius siempre es mejor sin entrar en provocaciones.