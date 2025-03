El Athletic recupera la pegada y se venga en Mestalla

José Manuel Andrés Madrid Jueves, 26 de enero 2023, 08:13 | Actualizado 22:07h. Comenta Compartir

El fútbol de élite es un examen continuo. Tiene por hábito vivir al borde de una crisis. Eso que llaman mala racha. El Valencia y el Athletic están ahora en esa situación en la Liga y su duelo de Copa de este jueves en Mestalla es a 'vida o muerte', otra expresión habitual en la jerga futbolística. Puede sonar exagerado, aunque algo de eso sí hay, sobre todo para los valencianistas, que coquetean con los puestos de descenso. El Athletic viaja con más aplomo en la Liga pero ha perdido de momento su plaza europea, cada vez más cara. El que caiga en esta eliminatoria sufrirá un revés que puede marcar el balance de toda la temporada. El que gane ingresará en una fase, las semifinales, que genera una marea de ilusión entre sus aficionados. Hay partidos que son un cruce de caminos. Ernesto Valverde tiene claro el sendero. «Tenemos otra ocasión de jugar una final y queremos cogerla», dijo este miércoles en Lezama.

«El planteamiento es como si fuera una final», subrayó Txingurri. Mestalla, que recibirá al conjunto rojiblanco con las gradas a rebosar, no es un estadio muy accesible para el Athletic. De hecho, allí cayó en la semifinal de Copa de la pasada edición. El conjunto rojiblanco, intenso en el juego aunque con la puntería ciega, se ha atascado en la Liga. No recibe el premio a su brega. La derrota del domingo ante el Real Madrid en San Mamés (0-2) agudizó su bajón en los resultados. Le falta acierto en el remate.

Valverde cuenta con toda la plantilla disponible, salvo Iñigo Martínez, que «ha dado esta semana pasos adelante». Cuadra esa frase cuando su lesión es en el pie. «Me encantaría contar con él. Lo necesitamos al cien por cien. Espero que sus molestias en la planta del pie vayan remitiendo», confió. Como confía en que De Marcos, con problemas en un hombro, esté al cien por cien.

También en Valencia creen que su equipo tiene menos puntos de los que merece su juego. Gennaro Gattuso ha confeccionado un grupo solidario, agresivo como él. Pero no se despega de esa fragilidad defensiva que le ha impedido en muchos partidos defender la ventaja inicial. Ha sumado siete de los últimos 27 puntos. Una victoria en nueve partidos. Nota cercano el vértigo que da asomarse al descenso. Mestalla es su mejor valedor. De los 20 puntos en la Liga, allí ha sumado 14. El factor cancha juega a su favor, aunque, como recuerda Valverde, su efecto es distinto en la Liga y en la Copa, donde «los dos equipos tienen que salir a ganar».

Valverde prevé un choque intenso. «El Valencia intenta llevar la iniciativa con la pelota. Somos dos equipos con personalidad definida. El de aquí (1-0 en San Mamés en la Liga) fue un partido abierto», recordó. «¿Hay que tener paciencia. Sí, pero no. Nunca te debe dominar la impaciencia y que eso signifique un desbarajuste. Pero con paciencia no se ganan las cosas, hay que ir a por ellas». Y arrugó el gesto al hablar del factor cancha. «Es una ventaja importante, pero no es un partido de Liga. Nos la jugamos los dos». El Athletic ha ensayado los penaltis. Lo hace durante «toda la temporada», aunque «nada tiene que ver» un ensayo con el fuego real.

El Athletic mató dos pájaros de un tiro en Mestalla. Recuperó la pegada, esa cualidad de la que venía careciendo de forma alarmante en los últimos tiempos, y a través de ese acierto dejó en el camino de esta Copa del Rey a su verdugo de la pasada temporada, el Valencia. Los leones superaron al inoperante conjunto che merecidamente y estarán en el bombo de semifinales del torneo del KO por cuarta temporada consecutiva.

Y eso que el inicio valencianista fue prometedor. Aupado por el gran ambiente de Mestalla, un escenario volcánico en las noches importantes, el conjunto de Gattuso sorprendió de partida. Fue una buena puesta en escena pero efímera, pues el respeto se fue imponiendo en un duelo de gran igualdad. Mucha pelea en el centro del campo y poca presencia en las áreas. Apenas un remate de Cavani, que pilló desprevenido a Yuri pero se quedó sin ángulo ante la imponente presencia del joven Agirrezabala.

Del Athletic muy poco en ataque, más allá de las dudas que generaba el zaguero valencianista Diakhaby en algún despeje falto de contundencia. El guion era muy similar al de la vuelta de semifinales de la temporada pasada entre ambos equipos, un duelo de mucha intensidad pero escasa brillantez resuelto por un fogonazo de calidad del añorado Guedes. La circulación de balón che era totalmente horizontal mientras que a la presión bilbaína le faltaba convicción.

Valencia Mamardashvili, Foulquier, Cömert, Diakhaby (Cenk, min. 46), Gayà, Musah (Almeida, min. 57), Guillamón (Marcos André, min. 76), Ilaix Moriba, Castillejo (Fran Pérez, min. 57), Cavani (Hugo Duro, min. 57) y Lino. 1 - 3 Athletic Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri, Ander Herrera (Dani García, min. 79), Vesga, Nico Williams (Raúl García, min. 94), Muniain (Sancet, min. 79), Berenguer e Iñaki Williams (Guruzeta, min. 89). Goles: 0-1: min. 35, Muniain. 1-1: min. 44, De Marcos, en propia. 1-2: min. 45, Nico Williams. 1-3: min. 74, Vesga, de penalti.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité madrileño). Amonestó a Diakhaby, Musah y Cenk, del Valencia, y a Vivian, Sancet y Agirrezabal, del Athletic.

Incidencias: Partido de cuartos de final de la Copa del Rey disputado en Mestalla. Casi lleno.

Pasaban los minutos sin que nadie se decidiese a probar fortuna ante la portería rival e incluso por momentos el partido se embarraba en la disputa. No convencía el panorama ni a Ernesto Valverde ni a Gennaro Gattuso cuando un chispazo de calidad comenzó a decantar la balanza en favor de los leones. Recuperó el Athletic al borde del área rival, la puso con calidad Ander Herrera e Iñaki Williams, más acertado en otros parámetros del fútbol que en el remate, cedió de cabeza para Muniain, que voleó a la red.

El mazazo convirtió al Valencia en un manojo de nervios. Dudó durante unos minutos el equipo che, pero cuando firmaba el descanso Diakhaby, un protagonista improbable, le devolvió la calma. El central se plantó en el área contraria tras un gran autopase frente a Yuri y puso al segundo un balón envenenado que obligó a De Marcos al despeje a la desesperada, convertido por la mala fortuna en gol en propia. La alegría duró un instante en Mestalla, lo que tardaron en combinar en el área local los hermanos Williams para otra asistencia de Iñaki, el mayor, y la definición de Nico, el menor. Más castigo para la endeblez defensiva del Valencia.

Así las cosas, tras más de media hora de sesteo al descanso el duelo llegó con las pulsaciones por las nubes. La pausa no le quitó al Valencia los miedos, pues salió mejor el Athletic tras la reanudación, dispuesto a encarrilar la eliminatoria en mitad del desconcierto. La situación requería decisiones arriesgadas y Gattuso respondió retirando a Cavani y Castillejo, dos de los hombres llamados a marcar diferencias en el conjunto valencianista.

Las piernas frescas de Almeida, Fran Pérez y Hugo Duro mejoraron a su equipo, que encendió de nuevo Mestalla a base de empuje. Sin embargo, estuvo más cerca del gol el Athletic y encontró premio en un penalti de Cenk a Nico Williams que Del Cerro Grande concedió tras la revisión del VAR. Vesga transformó con aplomo y no hubo capacidad de respuesta. Los leones ya habían emprendido el camino hacia las semifinales de Copa, ese territorio que han hecho propio en las últimas temporadas.