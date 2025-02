A falta de Vitor Roque, bueno es Ferran Torres

Ferran Torres suma y sigue. El atacante valenciano volvió a ser fundamental para el Barça el jueves en la Copa del Rey frente a Unionistas al anotar el tanto que empataba el partido y continúa poniéndole las cosas complicadas a Xavi. Con ese gol lleva ... ya ocho dianas y tres asistencias en lo que va de temporada. Solo Lewandowski y Raphinha, ausente muchos partidos por lesión, mejoran las cifras de un jugador que era un segundo espada y va camino de convertirse en un futbolista capital para pelear por títulos este curso.

Por la derecha, por la izquierda o por el centro. No hay posición que se le resista a Ferran Torres. El ex del Manchester City cambió de rol una vez más el jueves para retomar a la banda derecha y lo hizo para ser uno de los jugadores más desequilibrantes del Barcelona. Desde ahí exhibió el carácter que tantas veces falta a su equipo y desde ahí sacó a los azulgranas de un nuevo atolladero al borde del descanso. Su gol al contragolpe frenó la hemorragia de los de Xavi y demostró una vez más que es uno de los jugadores más en forma que ahora mismo tienen los culés.

Y es que Ferran Torres no ha parado de aprovechar los minutos desde que iniciara la pretemporada. Regresó de las vacaciones con una mejora importante en el apartado físico y eso repercutió en un inicio meteórico. Con el tanto ante Unionistas suma ocho tantos y tres pases de gol en apenas 1.430 minutos, o lo que es lo mismo, marca o asiste cada 130 minutos. Sus cifras van en consonancia a las de jugadores capitales en el Barça de Xavi. Raphinha, el más prolífico, marca o asiste cada 90 minutos, mientras que Lewandowski, que ya suma 12 goles y cinco asistencias, lo hace cada 115 minutos.

La importancia de Ferran Torres en este aspecto radica en su polivalencia. El Barça esta temporada ha contado con innumerables bajas y en muchas de ellas Xavi se ha visto obligado a contar con el 'chico para todo'. Fue el encargado de suplir a Lewandowski como falso 9, el que ocupó el lugar de Joao Félix cuando Xavi decidió dar un tirón de orejas al luso y el que ha tenido también que ocupar el rol de Raphinha tras los problemas físicos que han lastrado al brasileño en este inicio de año.

Ferran Torres está aprovechando las oportunidades y mientras Vitor Roque sigue esperando su oportunidad en el banquillo. El ex del Atlético Paranaense disputó apenas ocho minutos el jueves frente al Unionistas y lleva solo 46 minutos desde que aterrizara en el Barcelona. Xavi ya ha mostrado su idea de no quemar etapas con el delantero brasileño, pero tiene total confianza en su progresión y cree que será importante en el futuro de la entidad. «Ha tenido una molestia, pero no es una lesión. Irá entrando. Ha estado incisivo, incluso sin ser su posición natural. Nos dará muchas cosas», afirmó el técnico del Barça en alusión a Vitor Roque.