El Extremadura, con una mezcla de orgullo y resignación

El Extremadura cayó en Copa del Rey ante el Sevilla, pero la sensación que queda tras el partido no es de derrota en absoluto. Los ... azulgranas estuvieron muy cerca de empatar el choque, pero no consiguieron igualar una contienda que en el descanso estaba inclinada claramente a favor del Sevilla. El equipo de Cisqui se queda con el buen sabor de haber competido de tú a tú ante un Primera División; y la afición con el orgullo que le produjo ver a su equipo a un paso de llevar la eliminatoria a la prórroga.

En el cuadro de Almendralejo queda la percepción de que han tocado con la yema de los dedos el milagro. Además, el propio Cisqui admitió que le comunicaron que el primer tanto sevillista fue en fuera de juego, pero que una vez que el colegiado lo dio por válido ya no se podía hacer nada. «Me confirman, una vez a toro pasado, que había fuera de juego», señaló el técnico en rueda de prensa.

Cisqui valoró muy positivamente el trabajo de su equipo, que no se dio por vencido en ningún momento pese a los dos goles en contra y que llevó la incertidumbre en el marcador hasta el pitido final. «En ningún momento le hemos perdido la cara al partido», destacó el preparador almendralejense.

Ahora el Extremadura se centrará en recuperar fuerzas para el partido de la noche del domingo ante el Linares, a las 22.30 horas. Un choque al que el conjunto azulgrana llegará al límite físicamente tras el esfuerzo titánico realizado ante el Sevilla.

Por otro lado, entre los aficionados azulgranas ha quedado un sabor agridulce tras el encuentro ante el Sevilla. Los seguidores del Extremadura están orgullosos de cómo sus jugadores dieron la cara al cuadro hispalense y estuvieron cerca de igualar la eliminatoria en la segunda parte.

Esa entrega del equipo y todo lo que se vivió antes del partido hacen que el aficionado se marchase a casa con la realidad de derrota, pero también con la pequeña alegría de ver a su equipo jugar de tú a tú ante un rival de la élite española.

Descontento con la gestión de entradas

Pero también muchos seguidores azulgranas acabaron descontentos, y así lo han manifestado por redes sociales y durante el partido, por la gestión de la eliminatoria por parte del club. La hinchada del Sevilla llenó un fondo y parte del otro, además de hacer un tifo antes del choque, lo que no sentó bien a muchos de los presentes que fueron a animar al Extremadura. Los aficionados locales no comparten la visión del club de ofrecer más de 3.500 entradas al Sevilla, ya que las fuerzas se vieron igualadas, e incluso por colorido ahí también ganó el Sevilla, en la grada.

Eso sí, la inyección económica para el club tras el partido ha sido importante y quizá sea determinante en lo que queda de temporada, ya que el Extremadura va a poder apuntalar las posiciones que estime oportunas de jugadores de mayor nivel.