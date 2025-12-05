HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?
Los azulgranas Luis Nicolás, Zarfino y Rober Correa, desolados tras uno de los dos goles del Sevilla. JOSÉ MANUEL ROMERO
Copa del Rey

El Extremadura, con una mezcla de orgullo y resignación

Los azulgranas estuvieron cerca del empate, pero no pudieron llevar la eliminatoria a la prórroga ante el Sevilla

Raúl Peña

Almendralejo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:52

Comenta

El Extremadura cayó en Copa del Rey ante el Sevilla, pero la sensación que queda tras el partido no es de derrota en absoluto. Los ... azulgranas estuvieron muy cerca de empatar el choque, pero no consiguieron igualar una contienda que en el descanso estaba inclinada claramente a favor del Sevilla. El equipo de Cisqui se queda con el buen sabor de haber competido de tú a tú ante un Primera División; y la afición con el orgullo que le produjo ver a su equipo a un paso de llevar la eliminatoria a la prórroga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  2. 2 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  3. 3 La Junta Electoral Central ordena abrir dos expedientes sancionadores a Guardiola
  4. 4

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  5. 5

    Abascal: «Si Guardiola se empecina, quizá el PP tenga que cambiar de candidato»
  6. 6 El sorteo de La Primitiva deja 35.000 euros en Extremadura este jueves
  7. 7 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  8. 8

    Irene de Miguel: «El 21 de diciembre María Guardiola va a tener que dimitir»
  9. 9 La extremeña Paula Josemaría y Ariana Sánchez no seguirán juntas en 2026
  10. 10 Muere el hombre herido este jueves en el incendio de una vivienda en Navalmoral de la Mata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Extremadura, con una mezcla de orgullo y resignación

El Extremadura, con una mezcla de orgullo y resignación