HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acción del duelo entre el Sport y el Cacereño en la primera ronda de la Copa de la Reina. Sport Extremadura
Fútbol

Los equipos extremeños ya conocen sus horarios coperos

El Mérida, Cacereño, Azuaga (20.00 horas) y Extremadura (21.00) jugarán el 29 de octubre, y el Sport, el 5 de noviembre a las 19.00

R. H.

Badajoz

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:43

Comenta

Este viernes, la Federación Española de Fútbol hizo públicos los horarios de las eliminatorias (en formato de partido único) de Copa en los que hay implicados cinco equipos extremeños.

En cuanto a la competición femenina, el Sport Extremadura, que ha dejado en la cuneta en las dos primeros fases al Cacereño y el Rayo Vallecano, se medirá al Alhama, de la Liga F, el 5 de noviembre a partir de las 19.00 horas, en las instalaciones deportivas de El Vivero de Badajoz.

En la Copa del Rey, cuyo sorteo estuvo condicionado por criterios de proximidad geográfica, los cuatro equipos extremeños disputarán sus encuentros de la primera ronda el miércoles 29 de octubre. El Mérida visitará el campo del Navalcarnero a las 20.00 horas; el Cacereño viajará hasta Guadalajara para medirse en el estadio Pedro Escartín a la escuadra local también a las 20.00; mismo horario en el que el Azuaga se enfrentará en el Municipal de la localdiad de la Campiña Sur al Leganés.

Cerrará la jornada para los conjuntos de la región el Extremadura, que disputará su encuentro a las 21.00 horas, ante la UD Las Palmas, que milita en la categoría de plata tras su descenso de la campaña pasada,

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  2. 2 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  3. 3

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  4. 4 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  5. 5 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  6. 6 Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura
  7. 7 Badajoz celebra la creación de la universidad privada
  8. 8 Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada
  9. 9

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  10. 10

    El viaje a Extremadura que «transformó» al Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los equipos extremeños ya conocen sus horarios coperos

Los equipos extremeños ya conocen sus horarios coperos