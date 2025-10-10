Los equipos extremeños ya conocen sus horarios coperos

Acción del duelo entre el Sport y el Cacereño en la primera ronda de la Copa de la Reina.

R. H. Badajoz Viernes, 10 de octubre 2025, 18:43 Comenta Compartir

Este viernes, la Federación Española de Fútbol hizo públicos los horarios de las eliminatorias (en formato de partido único) de Copa en los que hay implicados cinco equipos extremeños.

En cuanto a la competición femenina, el Sport Extremadura, que ha dejado en la cuneta en las dos primeros fases al Cacereño y el Rayo Vallecano, se medirá al Alhama, de la Liga F, el 5 de noviembre a partir de las 19.00 horas, en las instalaciones deportivas de El Vivero de Badajoz.

En la Copa del Rey, cuyo sorteo estuvo condicionado por criterios de proximidad geográfica, los cuatro equipos extremeños disputarán sus encuentros de la primera ronda el miércoles 29 de octubre. El Mérida visitará el campo del Navalcarnero a las 20.00 horas; el Cacereño viajará hasta Guadalajara para medirse en el estadio Pedro Escartín a la escuadra local también a las 20.00; mismo horario en el que el Azuaga se enfrentará en el Municipal de la localdiad de la Campiña Sur al Leganés.

Cerrará la jornada para los conjuntos de la región el Extremadura, que disputará su encuentro a las 21.00 horas, ante la UD Las Palmas, que milita en la categoría de plata tras su descenso de la campaña pasada,