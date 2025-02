Duelo copero de fraternidad, pero a vida o muerte

De no haber tenido la trascendencia de una eliminatoria de Copa del Rey, seguramente el partido que van a disputar esta noche el Cacereño y la Gimnástica Segoviana se hubiera convertido en un partido de hermanamiento. No en vano, los segovianos tienen motivos para estar ... agradecidos al conjunto extremeño. Fue el equipo que goleó al Numancia en la última jornada del curso pasado, lo que permitió que la Gimnástica ascendiera a Primera RFEF y los cacereños aseguraran su presencia en la Copa del Rey. Eso sí, por muy fraternal que sea el duelo, nadie espera recibir favores.

«A mí no me deben nada, ni al Cacereño ni a mí. Al final, cada uno compite por lo suyo. Nosotros, en ese último partido donde fuimos capaces de ganar al Numancia, nos estábamos jugando muchas cosas», expresó Cobos, refiriéndose a la jornada final de la pasada temporada.

La noche de Copa del Rey viene siendo muy especial para el Cacereño en los últimos años y el técnico verdiblanco quiere que siga siendo así: «Los jugadores y nuestros aficionados disfrutan mucho. Hay que seguir haciéndolo, pero, evidentemente, compitiendo y tratando de ganarlo».

El preparador extremeño no duda en reconocer la dificultad de enfrentarse a un rival de superior categoría como la Gimnástica Segoviana, aunque sostiene que el partido estará muy equilibrado: «Yo creo que es un partido que está al 50%. Seguro que va a ser un partido de muchísima tensión porque los dos equipos queremos pasar. Y sabemos que hay un premio importante si conseguimos pasar la eliminatoria. A los clubes que no somos ricos nos viene muy bien».

Cobos, que no podrá sentarse en el banquillo por su expulsión de la edición anterior en la eliminatoria contra el Castellón, destacó la motivación extra de los jugadores en Copa del Rey, una competición en la que nadie quiere quedarse fuera: «En este tipo de partidos llegan las recuperaciones milagrosas y todo el mundo está disponible. Son partidos muy bonitos y a todo el mundo le gusta jugar. Podemos contar con todos, incluso Iván Martínez».

Sobre sus expectativas para el partido, Cobos no cree que la Gimnástica Segoviana llegue relajada: «Los equipos de superior categoría, cuando hay tanta distancia, se confían. Y yo estoy seguro que si algo no va a pasar es que nos encontremos aquí a una Segoviana que venga con demasiada confianza porque su entrenador no lo va a permitir».