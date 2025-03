El Diocesano debutará en el 'exilio' frente al histórico Zaragoza

Al margen del Santa Amalia-Villarreal, entre el resto de equipos extremeños participantes en esta nueva edición de la Copa del Rey el premio gordo ... cayó en Cáceres, concretamente en la casa del Diocesano. El equipo colegial, que debuta en esta competición, se medirá a un rival con solera, como es el caso del Real Zaragoza. Un club que actualmente milita en Segunda División, pero que cuenta en su haber con seis títulos coperos y con una Recopa de Europa. «Venimos con la maleta llena de ilusión», explicaba a HOY el vicepresidente del Diocesano, Emiliano Gómez, cuando aún estaba de regreso de tierras madrileñas, donde el Diocesano vivió in situ el sorteo junto al resto de equipos de la región.

Por no reunir la infraestructura las condiciones mínimas exigidas, el Diocesano no podrá disputar el encuentro en su feudo, los campos federativos Manuel Sánchez Delgado. Es por ello por lo que la entidad rojilla, que cuenta con el ofrecimiento de varios ayuntamientos, se verá obligado a cambiar de escenario y previsiblemente será el Municipal de Arroyo de la Luz el estadio que acoja su debut copero. No obstante, Navalmoral de la Mata y Plasencia también han mostrado su colaboración para dar cobijo al equipo en tan histórica cita. «Buscaremos lo mejor para nuestros intereses porque nuestra intención es pasar la eliminatoria, pero en principio lo más factible es Arroyo», expresa Gómez.

Por su parte, al Mérida le ha tocado un viaje con muchos kilómetros para enfrentarse al Utebo. Los emeritenses tendrán que desplazarse hasta tierras aragonesas y hacer más de 650 kilómetros en esta primera ronda. El Utebo está en Segunda RFEF y es uno de los equipos complicados tanto por distancia como por su estado de forma de los que le podían tocar al Mérida. El conjunto aragonés marcha tercero en el grupo 2 de Segunda RFEF, aunque este fin de semana cayó ante el filial del Logroñés B y terminó su racha de cuatro victorias consecutivas. Su campo es de césped artificial y tiene un aforo de 5.000 espectadores.

Otro de los extremeños contentos con el sorteo es el Cacereño, que recibirá al Córdoba, equipo recién ascendido a Primera RFEF y frente al cual los verdiblancos lograron el pasado curso la mayor entrada de la temporada en el Príncipe Felipe, con 5.428 espectadores. Un adversario del que el director deportivo de Cacereño, Francis Bordallo, destaca su «poderío». El directivo confía en que el ambiente pueda parecerse al de aquel enfrentamiento del pasado mes de abril, todo ello teniendo en cuenta que el partido tendrá lugar en fin de semana.

Respecto al Coria, que jugará en su estadio, su primer rival en su segunda participación en la Copa del Rey será el Fuenlabrada, equipo que está en la misma liga que el Badajoz y el Mérida. El conjunto madrileño es undécimo de su grupo, a cuatro puntos de los puestos de playoff, y entre sus jugadores más reconocibles se encuentran Enzo Zidane o el placentino Álex Alegría.

Las eliminatorias, con horario por determinar, tendrán lugar entre el 12 y el 13 de noviembre.