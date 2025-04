El Barça encuentra calma en Barbastro

Daniel Panero Madrid Sábado, 4 de enero 2025, 21:00 Comenta Compartir

El Barça se dio este sábado una tregua en el Municipal de Barbastro. El conjunto que dirige Hansi Flick dejó a un lado todos sus problemas extradeportivos y goleó al equipo oscense de Segunda RFEF en un partido de Copa cómodo y sin sobresaltos. Los tantos de Eric García, Lewandowski, en dos ocasiones, y Pablo Torre, finiquitaron la eliminatoria de dieciseisavos de final y devolvieron a los culés a la senda de la victoria antes de la Supercopa de España.

Abstraerse del ruido del 'caso Olmo' y centrarse en lo que ocurre en el terreno de juego. Esa era la misión que tenía no solo Flick, sino también los once futbolistas elegidos para enfrentarse al Barbastro. Y es que el contexto no ayudaba. Toda la polémica de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, el regreso de las vacaciones y la posible debilidad de un rival que juega en Segunda RFEF eran factores que llevaban al desconcierto. Pese a ello, el técnico alemán del Barça puso en liza un once plagado de novedades en el que no estaban, obviamente, los dos jugadores no inscritos, ni tampoco primeras espadas como Raphinha, que se quedó en Barcelona, y otros que esperaron su turno en el banquillo, como Iñaki Peña, Cubarsí, Balde, Marc Casadó o Gavi, todos a la espera de acontecimientos.

Y es que el equipo titular dispuesto por Flick era una mezcla de veteranos y noveles, como se suele cantar en el feudo del eterno rival. El germano puso en liza a habituales como Iñigo Martínez, Koundé, Pedri o Lewandowski, pero dio la alternativa también a caras nuevas como las de Szczesny, que debutaba, y Ronald Araujo, ya recuperado de sus problemas físicos. El resultado fue una suerte de 4-5-1 que pasaba a ser un 4-3-3 en diversas fases y en el que Fermín López y Pablo Torre debían ser los extremos. La idea no solo paliaba la plaga de bajas en ataque, sino que era un arma para tener el control del juego y someter con la pelota a un rival que presumiblemente iba a ceder metros y que llegaba como antepenúltimo en su grupo de la Segunda Federación.

Barbastro Arnau (Víctor Méndez, min. 86), Israel, Arroyo, Santigosa, Bautista, Javito (Manu Castillo, min. 78), Jaime (Marc Prat, min. 54), Sito Barrera, El Haddadi (Gastón Iñigo, min. 55), Albín y Guille Alonso (Oteo, min. 79). 0 - 4 Barcelona Szczesny, Koundé (Sergi Domínguez, min. 62), Araujo, Iñigo Martínez (Cubarsí, min. 62), Gerard Martín, Eric García, Frenkie de Jong, Pedri (Gavi, min. 46), Pablo Torre (Toni Fernández, min. 80), Fermín y Lewandowski (Ansu Fati, min. 62). Goles: 0-1: min. 21, Eric García. 0-2: min. 31, Lewandowski. 0-3: min. 47, Lewandowski. 0-4: min. 56, Pablo Torre.

Árbitro: Díaz de Mera (Comité de Castilla-La Mancha). Amonestó a Guille Alonso y Lewandowski.

Incidencias: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en el Municipal de Deportes de Barbastro ante 4.700 espectadores.

El control del juego, como no podía ser de otra manera, logró tenerlo el Barcelona. El Barbastro se cobijó en su propio campo y los culés, con un equipo plagado de centrocampistas, no tuvieron profundidad en los primeros compases. Lo intentaron una y otra vez a través de centros laterales, pero los remates de Koundé, Fermín, Lewandowski y hasta Araujo no encontraron portería o se toparon con un inspirado Arnau. Consiguieron los de Flick, eso sí, que aparecieran grietas en el equipo de Dani Martínez y que el gol llegara por aplastamiento tras un envío que descolgó Araujo y que envió a la red Eric García.

El gol abrió la lata para un Barcelona que no necesitó un gran despliegue para llevar a cabo un asedio antes del descanso. Eric García cuajó buenos minutos como pivote junto a De Jong y Pablo Torre se hizo omnipresente entre líneas. El cántabro tiene fútbol de sobra para tener más protagonismo y de sus botas salió el pase que Lewandowski no perdonó con la cabeza para hacer el segundo y dejar el partido prácticamente resuelto antes del paso por vestuarios.

Debut de Toni Fernández con 16 años

Tras la reanudación el Barça salió con la intención de liquidar la eliminatoria lo antes posible y no habían pasado ni dos minutos cuando lo logró por medio de Lewandowski. El polaco, muy enchufado durante todo el encuentro, recibió un pase filtrado de Fermín y definió con la tranquilidad habitual ante Arnau para marcar el tercero. Para entonces, Flick ya había activado la maquinaria para renovar al equipo. Gavi había entrado por Pedri y calentaban jugadores de la segunda unidad y canteranos, ávidos de aprovechar el escenario. El Barbastro seguía disparándose al pie y una mala entrega de Arnau la aprovechó Pablo Torre, el mejor del encuentro, para lograr el cuarto.

El gol de Pablo Torre fue una muestra más de la tensión con la que el Barcelona afrontó el choque. Los azulgranas lograron evadirse del ridículo extradeportivo y fueron capaces en todo momento de presionar en campo contrario, mantener la exigencia y ganar todos los duelos. Con el choque resuelto, Flick quiso mantener el listón y dio entrada a Cubarsí, Ansu Fati, Sergi Domínguez y Toni Fernández, que debutó con el primer equipo con 16 años. Los cambios no consiguieron frenar lo inevitable y el ritmo del encuentro cayó en picado ante la distancia existente en el marcador. Así se llegó a los instantes finales y el Barça cerró con un cómodo 0-4 un partido plácido que sirvió para encontrar una calma en mitad de la tempestad que azota a la entidad culé.