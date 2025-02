Ancelotti: «El racismo no tiene que existir, no es un problema de Vinicius»

Óscar Bellot Madrid Lunes, 2 de enero 2023, 13:40 | Actualizado 14:36h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti salió al paso de los insultos racistas de que fue objeto Vinicius el pasado viernes en el José Zorrilla. «El racismo y la xenofobia no tienen que existir. Nos equivocamos, no es un problema de Vinicius, sino de la sociedad. La tolerancia en este sentido debe ser cero», señaló el técnico del Real Madrid la víspera del duelo que medirá a su equipo con el Cacereño, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Después de que el extremo carioca afease lo que considera inacción frente a este tipo de comportamientos y Javier Tebas, presidente de LaLiga, contestase al futbolista a través de las redes sociales, Ancelotti terció en la disputa subrayando que se trata de un asunto que va más allá. «No tiene que ser un problema de LaLiga, de las sanciones… Es un problema cultural de la sociedad. Es una sociedad que no tiene la educación que tiene que tener. En este tema tan importante no hay que enfocarse en Vinicius o en LaLiga, es un tema más grande de la sociedad», aseveró.

Más allá de la polémica, Ancelotti incidió en la necesidad de que el Real Madrid mantenga la guardia alta en el estadio Príncipe Felipe para evitar que se repitan dramas del pasado. «Es un partido donde tenemos que ser listos. Es difícil pensar que solo con la calidad ganes. También tienes que meter compromiso y lucha. La Copa del Rey es una competición importante para nosotros y tenemos que meter calidad, compromiso y lucha», indicó sobre el choque en Cáceres, adonde el Real Madrid viajará en autobús. El transalpino está contento con el medio de transporte escogido por el club. «A mí me gusta mucho el autobús. Encantado de ir en autobús. No conozco España como conozco Italia y es un momento para disfrutar de este maravilloso país», explicó.

Remarcó la importancia de la Copa del Rey, una competición que el Real Madrid solo se adjudicado en tres ocasiones durante los últimos 30 años. «Una de estas la gané yo», recordó. «Para nosotros es importante, no es la competición más importante, que para nosotros es la Champions, pero cuando llevas esta camiseta tienes que respetar todas las competiciones y ganar todas las que puedas», incidió.

Rotaciones

Confirmó las ausencias por «pequeños problemas» de Courtois y Carvajal frente al Cacereño. «Van a estar disponibles ante el Villarreal, pero mañana descansan», dijo el técnico, que adelantó también que dará descanso a Kroos, Benzema, Alaba, Vinicius y Mendy contra el equipo verdiblanco. Dichas bajas concederán espacio a cuatro futbolistas de la cantera: Sergio Arribas, Nico Paz, Marvel y Álvaro Rodríguez. «Son jugadores que lo están haciendo bien con el Castilla. El trabajo que está haciendo Raúl es muy bueno porque los jóvenes están progresando muy rápido, también Mario Martín, Rafa Marín… La cantera está produciendo jugadores que pueden ser útiles para el futuro del Real Madrid», desgranó Ancelotti.

Habló sobre Kroos, cuyo contrato expira el 30 de junio y mantiene su futuro en el aire. Ancelotti cree que el teutón seguirá. «Kroos lo tiene bastante claro. Como aficionado al fútbol, es imposible pensar que Kroos va a parar de jugar. Ha dicho que quiere terminar su carrera en el Real Madrid y ojalá continúe», manifestó un preparador que no se inquieta por el hecho de que hasta siete futbolistas del Real Madrid afronten la recta final de sus contratos. «Los jugadores están focalizados en lo que están haciendo. También está cambiando un poco el estado de los futbolistas y de los clubes. Cuando un jugador llega al final de su contrato no es tan preocupante como sucedía en los últimos años. Los clubes no están tan preocupados en esto», aseguró.

Por último, se mostró esperanzado por lo que pueda depararle al Real Madrid la segunda parte de la temporada. «No sé qué va a pasar en 2023 porque no soy un mago. Tengo la ilusión de que el 2023 sea como el 2022, que no sería mal. Es el reto que tenemos. No quiero pensar que es irrepetible lo que hicimos el año pasado. Quiero pensar que se pueden repetir y, por qué no, mejorar», acotó.