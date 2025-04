Cole Palmer provoca un terremoto en la Premier League

Cole Palmer y su particular celebración en los goles.

Daniel Panero Domingo, 29 de septiembre 2024, 13:00

Cole Palmer entró este sábado en los libros de historia de la Premier League. Nunca antes un jugador había marcado cuatro goles en la primera mitad de un partido, un hito que el futbolista de Wythenshawe hizo con la naturalidad con la que se ha adentrado en la máxima competición del fútbol inglés. Desde que llegó al Chelsea la temporada pasada ha explotado de forma definitiva, se ha convertido en un imán para el gol y ha maravillado al planeta fútbol. Es la estrella que más brilla en el proyecto Blue, un jugador que Guardiola dejó escapar y que ahora es el futbolista más determinante en las islas.

Y es que este sábado hizo algo que viene haciendo de forma habitual. Ante el Brighton marcó goles de todos los colores. Lo hizo aprovechando un regalo de Nicolas Jackson, de penalti, con un sensacional libre directo a la escuadra y en un mano a mano burlando la salida del portero rival. Cole Palmer lo tiene todo y ha sabido encajar en un Chelsea en el que ha tenido que lidiar incluso con vacas flacas la temporada pasada. Concluyó el curso con 25 goles y 15 asistencias en 45 partidos entre todas las competiciones, unos guarismos que no le sirvieron para ser el MVP de la Premier League, que recayó en Phil Foden, pero si para que su salto al Chelsea desde el Manchester City dejara de estar en entre dicho.

Esa primera temporada con los Blue se ha visto alimentada con su gran arranque este curso. Tras los cuatro goles contra el Brighton puede presumir de ser el jugador más determinante de la Premier League desde que decidió cambiar de aires. Ha contribuido desde entonces en 43 goles sumando dianas y asistencias y lidera una lista en la que hay ilustres como Erling Haaland (42), Mohamed Salah (36), Ollie Watkins (36), Son Heung Min (31) o Bukayo Saka (31). Ninguno está a la altura de un jugador que, a sus 22 años, está llamado a liderar a los Three Lions en los próximos Mundiales y Eurocopas y que, además, va sobrado de confianza. «¿Puedes posar contando hasta tres por si metes un hat trick?» le pidieron en el Media Day del Chelsea antes de empezar el curso. Cole Palmer, ni corto ni perezoso, contestó «¿Y si marco cuatro?». Su premonición se cumplió en apenas 45 minutos para la historia contra el Brighton.

La espina de Guardiola

Cole Palmer brilla en el Chelsea y los aficionados del Manchester City siguen sin entender cómo se pudo escapar su talento del club 'skyblue'. Ocurrió en el verano de 2023, cuando el inglés, harto de no gozar de oportunidades con Pep Guardiola, optó por cambiar de aires y llegar a un club en el que pudiera tener un mayor protagonismo. «Es un jugador excepcional y lo sabíamos cuando estaba aquí. No le di los minutos que quizás se mereció y ahora está en el Chelsea. Lo entiendo completamente. Es un chico tímido con mucho potencial. Llevaba dos temporadas pidiendo irse. Le dije que se quedara, pero dijo que no, que se quería ir. ¿Qué íbamos a hacer?», afirmó el de Sampedor el curso pasado al ser preguntado por el atacante. Hoy su talento podría encajar en el Manchester City pero es Enzo Maresca el que disfruta de uno de los jugadores llamados a ser dominantes en el fútbol europeo durante la próxima década. Su explosión en el fútbol inglés ya es imparable y en el Chelsea se frotan las manos con un fichaje con el que, esta vez sí, han acertado de pleno.