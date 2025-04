El Cacereño Femenino vence al Dux Logroño y peleará por subir a Liga F

R. H. Badajoz Domingo, 27 de abril 2025, 18:05 Comenta Compartir

El Cacereño Femenino ha demostrado con creces que en las grandes citas no defrauda y este domingo no fue una excepción. Tras una temporada ... espectacular con momentos inolvidables, el conjunto que dirige Ernesto Sánchez se empeñó en que el duelo de este domingo no significara el epílogo de una historia cuyo final quiere alargar hasta su último capítulo. Para poner ese punto y seguido y lograr la clasificación para el playoff de ascenso a Liga F, contaba con la ventaja de depender de sí mismo.

Un triunfo le permitía perder de vista el resultado de Osasuna, que además no fue capaz de pasar del empate frente al filial del Atlético de Madrid. Y la fiabilidad de las extremeñas en Pinilla se incrementa exponencialmente. Se impuso por 1-0 al Dux Logroño para certificar su pase y soñar con un objetivo fuera de toda cábala hace unos meses pero que se ha transformado en una aspiración exigente, pero no imposible, especialmente teniendo en cuenta lo que sufren todos los que pisan el verde de las instalaciones del Manuel Sánchez Delgado. Bien lo sabe el conjunto riojano, que llegaba con aspiraciones de ser tercero, pero que no fue capaz de hincarle el diente a un equipo rocoso e intenso. Salió con iniciativa el bloque local, que lo intentó por mediación de Adela y Lezcano. Las visitantes respondieron obligando a emplearse a fondo a Delia Baz en el minuto 20. Fue una primera parte de alternativas, por parte de las cacereñas, Nora no pudo concretar bien su remate tras una buena jugada individual y un disparo de falta de Toro se marchó alto por poco. El Logroño respondió con una acción que tuvo que sacar Levis bajo palos. Sería al comienzo de la segunda parte cuando el Cacereño diera el golpe definitivo con un gol de Javiera Toro en un centro-chut desde la banda izquierda que se coló en la meta de Mai Fukuta. La atacante chilena probó fortuna poco después intentando sorprender con un gol olímpico. Las locales contemporizaron buscando proteger el resultado y el reloj avanzaba sin que sufrieran en exceso, de hecho, Cola pudo ampliar la ventaja a quince minutos del final. El Cacereño se medirá en las semifinales de la fase de ascenso al Alavés, segundo en la tabla, al que ya ganó el pasado mes de febrero.

