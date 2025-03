El Cacereño Femenino, ante una ocasión de oro para lucir su proyecto

Se podría pensar que el Cacereño Femenino ya ha cumplido, y de algún modo así es. Que es momento de disfrutar, de paladear cada ... segundo de este premio, y de manera bien merecida. Que es una fiesta del fútbol regional concursar en un partido de octavos de final de la Copa de la Reina ante todo un histórico como el Athletic de Bilbao. Pero el club verdiblanco afronta la cita como una oportunidad. No tanto para hacer historia en lo deportivo, que en caso de dar la campanada y eliminar a las rojiblancas protagonizarían un hito, sino para ponerse en el mapa del balompié nacional. De promocionar un modelo, una idea, una filosofía, todo eso que ha erigido con esmero y paciencia cada cimiento de una estructura sencilla en su diseño, sin excentricidades, pero sólida.

Por eso, su técnico, Ernesto Sánchez, padre y arquitecto de un proyecto convertido en una realidad más que palpable, expresaba en la previa que se hallan ante una ocasión propicia para «que sepamos vendernos como un equipo humilde pero trabajado». Las miras no solo son más allá de nuestras fronteras, por la repercusión que posee un acontecimiento de estas características, el preparador extremeño hace hincapié en la necesidad de que en casa se pondere el potencial. «Ojalá se enganche quien venga por primera vez para seguir apoyando al equipo. Es uno de los puntos claves, conforme se despierta la masa social, más fácil es el crecimiento y meterse en objetivos más ambiciosos».

Por eso, un deseo adquiere rostro de reivindicación para que se ponga en solfa los logros que se van alcanzando: «Cáceres es una ciudad acogedora y tiene muchos puntos fuertes, pero falta ese paso adelante en deporte, una apuesta clara por un proyecto serio y consolidado que lleve el nombre de la ciudad por toda España; y ahora somos el mayor valedor».

Insistió mucho en que el escenario es pintiparado para promocionar las virtudes que atesoran como entidad y ganar adeptos, transmitiendo esa visión de un equipo «con las ideas claras y que toda la gente que venga diga que quiere volver a verlo. Que se sientan identificados en base a la humildad y el trabajo del día a día».

Se espera una gran entrada en las instalaciones de Pinilla este domingo (13.00 horas), por lo que será un momento único para calibrar todo lo que la institución verdiblanca ha peleado por brindarle a su gente, «la afición ha respondido», se congratulaba.

Ese factor, además, le confiere al evento un aura todavía más elevada para configurar un espectáculo a todos los niveles. «Va a estar más en sintonía con la Liga F y por encima de muchos partidos de esa categoría, porque la afluencia de público superará a muchos partidos de la élite».

En lo que concierne al crecimiento, madurez y evolución del grupo, Ernesto Sánchez considera el duelo como un aprendizaje de muchos quilates, «todo hace que esa presión externa, ese ambiente, esa ansiedad que pueden tener, es un momento perfecto para trabajarlo, si somos capaces de llevarlo para un buen control mental y un trabajo de saber motivarse y dar una carrera más gracias a ese apoyo, nos prepararemos para una segunda vuelta igualada y con muchísimo en juego en Primera RFEF».

Un rival en forma

Sobre las vizcaínas, la lógica indica que les separa de ellas un salto cualitativo considerable, un hándicap innegable pero que no les frena. «Es uno de los rivales que en mejor forma está, con un cuerpo técnico top, jugadoras diferenciales, una de las mejores canteras de España y del mundo». Pero no llegan al choque con el rol de comparsa asumido, ni mucho menos. «Espero competirles de principio a fin, minimizar al máximo las diferencias entre ambas plantillas, que tengamos nuestras opciones, que no bajemos la cabeza». El preparador cacereño confía en que si consiguen mantener la concentración y la intensidad podrán ponerlas en apuros y en esa tesitura, ¿por qué no soñar? «No hemos llegado aquí para regalar nada. Vamos a dar mucha guerra y sin duda vamos a ir a por el partido».

Un aviso para navegantes que recoge y que no pierde de vista su homólogo en el Athletic de Bilbao, David Aznar: «Vienen de eliminar al Valencia, vamos a un campo que desconocemos y es un equipo que no ha encajado en los últimos partidos en casa. Será un partido difícil, donde tenemos que ir concentradas, intentar sacar la mejor versión, con el máximo respeto al Cacereño».