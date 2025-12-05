HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?
El Badajoz celebra la victoria de la semana pasada ante el Real Madrid. CDB
División de Honor

El Badajoz busca la parte tranquila en el campo del Real Valladolid

El Diocesano y La Cruz Villanovense se enfrentan a rivales directos en su lucha por salir de la zona de descenso

R. H.

Badajoz

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:48

Comenta

La duodécima jornada del grupo 5 de División de Honor Juvenil presenta un fin de semana cargado de emociones para los tres representantes extremeños, que ... afrontan compromisos decisivos tanto en la lucha por la permanencia como en la pugna por asentarse en la zona tranquila de la tabla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

