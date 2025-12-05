El Badajoz busca la parte tranquila en el campo del Real Valladolid

La duodécima jornada del grupo 5 de División de Honor Juvenil presenta un fin de semana cargado de emociones para los tres representantes extremeños, que ... afrontan compromisos decisivos tanto en la lucha por la permanencia como en la pugna por asentarse en la zona tranquila de la tabla.

El primero en entrar en acción será el Diocesano, que este sábado a las 16.00 horas recibe al Burgos en el Manuel Sánchez Delgado. Los cacereños llegan obligados a reaccionar después de que la última derrota los haya devuelto al farolillo rojo de la clasificación. Con cuatro puntos de desventaja respecto a la permanencia, marcada precisamente por el Burgos, el duelo se convierte en uno de los más importantes de la temporada.

El domingo será el turno de La Cruz Villanovense, que visita a las 12.00 horas al Unionistas de Salamanca tras lograr una victoria de mérito la pasada jornada ante el Real Valladolid. Los serones, penúltimos con siete puntos, se miden a un rival directo que también ocupa puestos de descenso y suma nueve puntos. Se trata de un partido de 'seis puntos': los tres que se ganan y los tres que puede dejar de sumar un adversario directo. Una victoria podría incluso sacar a La Cruz de la zona roja.

Por último, a las 16.00 horas del domingo, el Badajoz se desplaza al campo del Real Valladolid. Los blanquinegros llegan pletóricos tras imponerse por 2-1 al Real Madrid, infligiendo a los blancos su primera derrota del curso. Con cinco puntos de margen sobre el descenso, el Badajoz se mide a un Valladolid que iguala su puntuación pero atraviesa un momento irregular, lo que abre una ventana de oportunidad para seguir escalando posiciones.