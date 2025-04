Los apagafuegos del fútbol regional

n una temporada con más sombras que luces en el fútbol extremeño, especialmente en la provincia pacense con los descensos de Badajoz, Montijo o Llerenense, ... hay una rara avis que hasta se permite el lujo de proclamarse campeón de España por segunda vez en tres años, logrando su octavo entorchado, el que más en nuestro país. Obviamente no hablamos de fútbol profesional, si siquiera semiprofesional, sino de profesionales de un gremio que acuden a sus propios campeonatos, en este caso el de bomberos. Es un mundo muy diferente, por ejemplo, al del Mérida, Cacereño, etc., que tampoco brillaron la pasada campaña. Solo Coria y Don Benito dieron alegrías. El equipo de fútbol 7 del CPEI, los bomberos de la Diputación de Badajoz dirigidos con maestría por Paco Ortega, se trajo de Segovia el título nacional tras vencer a Madrid en la final por 3-2 y antes dejar en la cuneta a adversarios potentes como Sevilla, Córdoba o Barcelona, que además disputan sus propias ligas regulares.

Que sean mundos alejados no impide que presenten ciertas similitudes. De hecho, sorprendería el potente club de Segunda RFEF que quiso hacerse con los servicios de Paco Ortega, todo un histórico del balompié extremeño, miembro del 'clan' de los 'Ortega', con sus hermanos Rai y Moisés también en el combinado. El propio Rai es algo así como el jefe de expedición, el enlace, se encarga de que todo vaya rodado. Moisés sigue custodiando el arco como solo él sabe. En esta edición del 2024 no fue el guardameta menos goleado por poco pero ya tiene varios de esos 'Zamoras'. Otro que destaca es Rafa, nombrado 'MVP' del Campeonato de España y máximo artillero. Todos han configurado un vestuario unido y una metodología de trabajo e involucramiento que ya querrían muchos clubes. «Lo peor de ser entrenador es dejar a cinco fuera de la lista porque todos lo merecían. Pero hemos creado un gran ambiente aquí y te puedo decir que alguno de los no convocados viajó a Segovia a animarnos», recuerda Paco Ortega. Una piña que además se deja la piel y tiene una motivación extra en honor del compañero fallecido 'Portu', uno de sus fundadores hace más de 20 años junto con 'Cachimba' –a quien sustituyó como técnico Ortega– y muy querido por todos. Comenta el actual entrenador que consiguieron desde Badajoz que el torneo llevara su nombre.

«Cuando hay disciplina, orden y compromiso, al final se disfruta mucho, si no, vayamos donde vayamos lo vamos a pasar mal y todo será un desastre; creo que les he hecho ver eso» Paco Ortega Entrenador de los bomberos del CPEI

Con amplio pasado en la antigua Segunda B en clubes como Cristian Lay, Don Benito o Mérida, fue precisamente en el Mérida de David Rocha con quien Ortega aprendió la práctica de su cargo, una vez aprobada la teoría y el título. «He aprendido mucho con ellos varios meses y me han tratado fenomenal. He notado que la Primera RFEF está más cerca de la Segunda A y sin embargo la Segunda RFEF se asemeja más a una Tercera como la nuestra de antes. Este año la Tercera será muy atractiva y tendrá grandes entrenadores», sopesa un Paco Ortega que, de entrenar bomberos, podría pasar en cualquier momento a tomar las riendas de un banquillo, incluso fuera de la comunidad.

Ampliar

«Cuando hay disciplina, orden y compromiso, al final se disfruta mucho, si no, vayamos donde vayamos lo vamos a pasar mal y todo será un desastre y creo que yo les he hecho ver eso y hay mucho compromiso. Hay gente que viene a entrenar desde muy lejos y lo hace encantada. Hay un gran ambiente, entrenamos muy dinámico, siempre con balón, con herramientas como si fuéramos profesionales, llevamos un control de peso muy exhaustivo y tenemos un trabajo en el que está claro que debes tener una buena condición física. Si tú como entrenador consigues que un bombero se sienta futbolista..., esa es la clave», relata sobre su labor como preparador. También avisa de que es necesario un relevo generacional. Poco a poco van entrenado jugadores, pero buena parte del vestuario se hace mayor si bien aplican la ley de un kilo menos por un año más.

Es curioso, como dice, que en estas competiciones se reencuentra frente a frente con futbolistas a los que marcó en el pasado e incide en lo orgulloso que se sienten de llevar el nombre de Extremadura fuera y además como números 1 del ranking nacional tras Córdoba y Madrid. Toda una envidia para nuestro fútbol.