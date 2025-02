Ancelotti ataja el 'caso Vinicius': «Son especulaciones»

Óscar Bellot Madrid Martes, 13 de agosto 2024, 20:12 Comenta Compartir

Carlo Ancelotti aprovechó la rueda de prensa previa a la disputa de la Supercopa de Europa entre Real Madrid y Atalanta para rechazar que exista un 'caso Vinicius'. «No hay nada porque son solo especulaciones en este momento de mercado que cierra el 31 de agosto», dijo el técnico después de que aflorase el interés del Al Ahli saudí por fichar al extremo brasileño mediante una astronómica oferta tanto para el futbolista como para el club al que pertenece. «Son especulaciones y cosas que no le afectan. Él está aquí y quiere estar aquí. Es un jugador fantástico que quiere ayudar al Real Madrid a estar arriba, como ha hecho estos años», abundó Carletto.

El runrún sobre el futuro del '7' fue una de las notas destacadas de una rueda de prensa que, como no podía ser de otro modo, tuvo como punto neurálgico el debut en Varsovia de Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid. «Se está adaptando muy bien. Está focalizado, se entrena bien y muestra una calidad extraordinaria», aseveró Ancelotti sobre el astro francés, cuyos primeros días de trabajo con el resto del grupo tienen encandilados a sus nuevos compañeros de vestuario. «Me ha tocado sufrirle enfrente varias veces y como compañero corroboro que es un grandísimo jugador y nos va a ayudar muchísimo a hacer una gran temporada», señaló Dani Carvajal. «Sabemos el jugador que es, de los mejores del mundo. Se le ve muy motivado y seguramente va a dejar huella», agregó Fede Valverde, el otro elegido por el club para escoltar a Ancelotti en la comparecencia ante los medios de comunicación en el Estadio Nacional de Varsovia.

Mbappé recala en el Real Madrid revestido de galones, pero Ancelotti quiso dejar claro que la llegada del prodigio de Bondy no alterará el ecosistema del Real Madrid. ¿Hay príncipes y reyes en este vestuario?, le preguntaron al técnico, que respondió aludiendo al extraordinario clima de fraternización que constituyó una de las claves del éxito de los blancos el pasado curso. «Es un ambiente muy sano, muy limpio. En parte gracias a la presencia de jugadores como Carvajal, Modric... No hay príncipes ni reyes, hay jugadores con calidades distintas que son capaces de ponerlas al servicio del equipo», acotó.

Orgulloso de su plantilla

El transalpino no dudó en sacar pecho por el grupo que tiene a su disposición. «Tenemos una plantilla, lo digo con humildad, de gran calidad. Creo que podemos lograr algo muy bueno y trabajamos por esto. Hemos perdido jugadores importantes pero han llegado otros jugadores importantes que tienen que adaptarse. Tenemos que mantener una actitud colectiva que fue clave el año pasado», explicó Ancelotti, consciente de que todo ese talento a su cargo supone una «responsabilidad» extra. «Hay mucha gente que piensa que somos el mejor equipo. Es posible. Pienso que tenemos a los mejores jugadores y tenemos que construir el mejor equipo con eso. Eso significa trabajar todos los días y hacer las cosas bien», resaltó.

A él le tocará barajar tantos y tan buenos naipes como tiene en su mano, un factor que no parece inquietarle en demasía. ¿Qué piensa cuando le dicen que no hay hueco para todos?, le espetaron en una pregunta que Carletto respondió tirando de ironía. «Que tengo un problema muy gordo. Todo el verano he pensado en quién voy a poner y quién no… Me ha arruinado las vacaciones», dijo entre risas antes de recordar que con tantos compromisos como deberá afrontar el Real Madrid habrá espacio para todos. «Es la cosa más sencilla. Tenemos un montón de partidos. No van a jugar 70 partidos los mismos once. El año pasado, los que jugaron menos aportaron muchísimo al equipo y puede ser también una clave este año», indicó poco después de que Carvajal arremetiese contra el extenuante calendario. «Es imposible que podamos mantener un nivel óptimo con este calendario. Es imposible, si llegásemos a todo, rendir 72 partidos. Los estamentos oportunos deben analizar esto. Los partidos bajan de nivel y los que lo sufrimos somos nosotros y nuestras familias», clamó el de Leganés.