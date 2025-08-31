Álex Herrera, el capitán eterno, anuncia su retirada

M. Gª Garrido Badajoz Domingo, 31 de agosto 2025, 19:53 | Actualizado 21:19h. Comenta Compartir

«Gracias a todos los que me habéis acompañado en este precioso camino. Compañeros, cuerpos técnicos, directivas, prensa y por supuesto afición. Punto y seguido. Porque aunque te alejes de mí, yo nunca me alejaré de ti». Con estas palabras anunció este domingo su retirada del fútbol Álex Herrera, todo un símbolo del Badajoz, con el que logró dos ascensos en varias etapas, convirtiéndose en una institución del conjunto blanquinegro como capitán y también por su implicación con la Academia, en la que se crió como futbolista y a la que quiso imprimir su carácter y virtudes ejerciendo de entrenador y referente para las nuevas generaciones.

Álex Herrera quedó desvinculado este verano del club pacense tras una temporada en la que llegó para abanderar el regreso a Segunda RFEF. Sin embargo, su sueño de poner el broche a su carrera contribuyendo a que su equipo del alma subiera un escalón quedó truncado cuando el Badajoz cayó en la final regional del playoff ante el Llerenense.

La campaña 2024/25 suponía su tercer periplo por el club pacense, después de que se viera obligado a buscar destino tras la disolución del club en 2012 y, tras un breve paso por la UD Badajoz, se enroló en las filas del Marbella, donde estuvo tres campañas. De ahí regresó a la escuadra blanquinegra en Tercera RFEF, consiguiendo en su segundo año el ansiado ascenso a Segunda B de la mano de Juan Marrero en 2017.

Tras ese hito tan esperado por la parroquia blanquinegra después de años de travesía por el desierto, inició un idilio con otro de los equipos que le han marcado en su carrera, el Don Benito, en el que permaneció durante un lustro en Segunda B, siendo uno de los futbolistas claves para la etapa dorada del conjunto calabazón, que se consolidó en la división de bronce, quedando incluso en quinta posición en la 2020/21. De ahí pasó al Olivenza antes de cerrar el círculo con su último baile en el Nuevo Vivero.

Álex Herrera cierra una hoja de servicios con más de 250 partidos en la categoría de bronce y casi 60 en Segunda RFEF, pero sobre todo, su legado es la profunda huella que ha dejado allá por donde ha deleitado con su fútbol. De una fina zurda y toque exquisito, cuelga las botas un lateral moderno, que encarnó ese concepto cuando aún era embrionario. Un jugador de amplio recorrido, asociativo, dotado de mucha calidad y abnegado en el trabajo de contención, remando como el que más. Por encima de todo, el futbolista pacense ha destacado por su entrega, liderazgo, pundonor y una pasión superlativa por el balón que rezumaba.