Olga Carmona, tras morir su padre: «Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido»

«Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá». Olga Carmona compartía este mensaje en la noche del domingo tras convertirse en campeona del mundo junto a sus compañeras de la Selección con un gol de su cosecha. Su padre fallecía el mismo día en el que su hija reinaba en el fútbol femenino mundial y que se enteró de ello tras el encuentro. Poco antes de las diez de la noche, la Federación publicaba un mensaje de ánimo a su jugadora, en el que confirmaba la pérdida.

Su gol y el triunfo de La Roja también estuvo dedicado. Tras marcar, Olga Carmona levantaba su camiseta de la Selección y dejaba al descubierto otra en la que podía leerse un nombre: Merchi. Como ella explicó tras la final, se trata de la madre de una amiga fallecida recientemente.

La andaluza, en sus declaraciones después de un partido histórico, comenzó de hecho recordando a la familia de su amiga. Les mandó ánimos y todo su apoyo. «Primero de todo, quiero decir que esta victoria, que esto que hemos conseguido, va para la madre de una de mis mejores amigas que ha fallecido recientemente. Desde aquí se lo dedico a toda la familia. Con todo mi amor», lanzó la nueva estrella de España, con solo 23 años. Ahora todo ese apoyo y ánimo ha de ser también para ella.

