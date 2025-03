Rubiales se disculpa por su beso a Jenni Hermoso: «Me he equivocado»

Óscar Bellot Madrid Lunes, 21 de agosto 2023, 13:09 | Actualizado 19:54h. Comenta Compartir

Luis Rubiales ha salido al paso del torrente de críticas que le llovieron tanto desde la sociedad como desde la esfera política a raíz de su polémico beso a Jenni Hermoso tras la victoria de España en la final del Mundial femenino. «Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención ni mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea. Repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes. A partir de ahí, aquí no se entendía porque lo veíamos como algo natural, normal, pero fuera parece que se ha formado un revuelo», ha señalado el presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) en una declaración institucional con la que intenta calmar las aguas que agitó su controvertido gesto.

Rubiales asume que hay gente que se ha sentido «dañada» y, por ello, pide perdón. «No queda otra», reconoce un dirigente que se había visto cercado por todos los flancos. «Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación tiene que, sobre todo en ceremonias y en este tipo de cuestiones, tener más cuidado», agrega.

Por último, se muestra «apenado» porque la polémica generada haya «empañado» la celebración del «mayor éxito» en la historia del fútbol femenino español, restando protagonismo a las heroínas que cosieron la segunda estrella del deporte rey para España, trece años después de que la selección masculina tocase el cielo en Sudáfrica. «Creo que hay que darles el mérito a estas mujeres, al equipo liderado por Jorge Vilda, y esto se tiene que celebrar por todo lo alto», argumentó a modo de cierre de su acto de contrición.

«Cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, tiene que, sobre todo en ceremonias y en este tipo de cuestiones, tener más cuidado» Luis Rubiales Presidente de la FEF

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miguel Iceta, había reprendido previamente a Rubiales por lo que considera una falta de respeto y un atentado contra los derechos de las mujeres. «Ayer vivimos un acontecimiento deportivo pero también vivimos un momento de igualdad, de derechos y respeto a las mujeres. Todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y nuestras acciones. Creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla», declaró en el programa 'Las mañanas de RNE'.

Iceta, que felicitó al combinado que entrena Jorge Vilda por su histórico triunfo en Sídney y que ha servido para que las mujeres rompan otro techo de cristal, reclamó que Rubiales diese «explicaciones» y le solicitó que pidiese «excusas» por una actuación que no responde a la dignidad del cargo que ostenta ni concuerda con la imagen que deben ofrecer los representantes de las instituciones en aras al fomento de la igualdad que precisa la sociedad a todos los niveles.

«Lo primero que ha de hacer es dar explicaciones y presentar excusas. Eso es lo lógico y lo razonable. (...) Quienes tenemos responsabilidades públicas hemos de ser extremadamente cuidadosos porque estamos dando un mensaje a la sociedad y el mensaje es: igualdad de derechos, es respeto», remarcó Iceta.

Más lejos fueron Irene Montero e Ione Belarra, que calificaron de «violencia sexual» lo vivido. «No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo 'que pasa'. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí», señaló la ministra de Igualdad del Gobierno en funciones en un tuit del que se hacía eco Belarra. «Lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar. Un abrazo a las campeonas», exponía la secretaria general de Podemos.

La vicepresidenta Yolanda Díaz también expresó su sentir y pidió la dimisión de Rubiales con carácter inmediato. «Desde Sumar, la condena más rotunda a lo que hemos visto en el día de ayer. Seguimos pidiendo la dimisión de este señor que en este caso ha vejado y ha agredido a una mujer», proclamó la también ministra de Trabajo en funciones.

Jenni Hermoso: «Ha sido un gesto mutuo»

Rubiales había tratado de quitar hierro al asunto en primera instancia. «No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos. Un pico de dos amigos celebrando algo... de verdad, no estamos para gilipolleces. Con todo lo que he pasado, no estamos para tontos del culo. Ha habido más besos, no míos, sino de otra gente», le dijo a Juanma Castaño durante una entrevista concedida el domingo por la noche al programa 'El Partidazo de Cope'.

«El presi y yo tenemos una gran relación y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento» Jenni Hermoso Jugadora de la selección española

Allí, notablemente crispado, Rubiales cargó contra quienes convirtieron el episodio en un arma en su contra. «No me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo», dijo el máximo dirigente federativo, que defendió que el beso «es una tontería que no tiene maldad». «Si hay tontos que sigan con sus tonterías», abundó antes de recular horas después.

Jenni Hermoso trató de zanjar el tema este lunes, solicitando que no se le dé más vueltas a este episodio. «Ha sido un gesto mutuo, totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento», expresó en declaraciones facilitadas por la FEF. «No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante», apostilló.