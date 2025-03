El gran chasco de Marta, la primera ídolo del fútbol femenino

Isaac Asenjo Madrid Miércoles, 2 de agosto 2023, 16:02 | Actualizado 16:27h. Comenta Compartir

Fue la primera gran estrella del fútbol femenino y se acaba de despedir de su sexto y último Mundial. Marta Vieira da Silva (1986, Brasil) no pudo agrandar aún más su leyenda tras más de 20 años en la élite después de que la 'canarinha' fuese eliminada de la cita de Australia y Nueva Zelanda al empatar ante Jamaica, que accede junto a Francia a los octavos de final, un hito histórico para una selección que no existía en 2008 y que reflotó Cedella Marley, hija del célebre icono del reggae.

Las 'Reggea Girlz' despidieron a la máxima anotadora de todos los tiempos en un Mundial (17) -masculino o femenino- de la forma más cruel y evitaron con su muro defensivo (0-0) que la reina que atesora seis Balones de Oro fuese la primera en marcar un tanto en seis torneos mundialistas. Ya fue pionera en anotar en cinco mundiales allá por 2019, en el Mundial de Francia. Tres años más tarde, en 2022, Cristiano Ronaldo la igualaba al ser el primer futbolista hombre en marcar en cinco Mundiales diferentes.

El talento de la número 10, recuperada tras una lesión en el ligamento cruzado anterior que se produjo el año pasado, no fue suficiente. «Marta se acaba aquí. Yo acabo, pero ellas continúan. Apoyen el fútbol femenino en Brasil y en el mundo». Estas fueron las dolorosas palabras de la leyenda brasileña, quien, a sus 37 años, había aceptado un rol secundario en este campeonato. «¿Sabes lo que es genial? Cuando empecé a jugar yo no tenía una ídolo del femenino. Ustedes no mostraban fútbol femenino. ¿Cómo se suponía que los iba a ver? ¿Cómo iba a imaginar que podría llegar a la selección, convertirme en lo que soy, en una referencia? Hoy salimos a la calle y la gente nos paran para hablar, nos dicen 'mi hija te adora, ella quiere ser como tú'. Y no sólo con Marta, con otras jugadoras también», explicó la deportista en una rueda de prensa en la que estuvo al borde del llanto.

La delantera del Orlando Pride vivió su edad dorada en la segunda mitad de la primera década del siglo XX, llegando a ser seleccionada por la FIFA como la mejor del mundo en 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Fue la primera referente para muchas de las grandes estrellas actuales del mundo del fútbol femenino, entre ellas la española y actual ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas. «Ahora tenemos nuestras propias referentes. Esto no hubiera pasado si nosotras nos deteníamos ante los primeros obstáculos. Entonces es una lucha que continúa, que no comenzó sólo conmigo, que comenzó con mucha gente tiempo atrás. Por eso estamos muy orgullosas. La gente nos pide que nuestra generación continúe haciéndolo, inspirando cada vez a más jóvenes. No importa la edad», continuó la leyenda brasileña.

Los octavos de final tampoco los pisará Italia por culpa de un gol en el tiempo añadido de la sudafricana Thembi Kgatlana. El combinado africano se cruzará en los octavos de final contra los Países Bajos, actual subcampeona del mundo, mientras que Suecia, líder de ese Grupo G, lo hará contra los Estados Unidos. Las suecas, que ya eran primeras de grupo, se impusieron por 2-0 (Rebecka Blomqvist y Elin Rubensson) a una Argentina que sigue sin ganar un partido en una Copa del Mundo.