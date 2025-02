El Barça femenino enseña que el éxito lleva tiempo

A día de hoy hay una distancia sideral entre el Barça femenino y el resto de los equipos que forman la Liga F. Las azulgrana resolvieron, otra vez, y cumplieron con la costumbre en la Supercopa ante un Real Madrid que en sus cuatro años ... de vida no sabe lo que es ganar a su rival. Tampoco empatar. Todos los duelos se traducen en triunfo de las catalanas: 13. Y si la estadística de resultados se antoja contundente, la de goles a favor y en contra es exagerada. Desde el primer partido contra el CD Tacón posterior a la compra del club madrileño por 300.000 euros que pagó el Madrid de Florentino Pérez, el Barcelona femenino suma 61 tantos a favor por tan solo siete en contra. El primero de ellos en 2019, en proceso de integración con el Real Madrid y con hasta ocho importantes fichajes, terminó 9-1 en el estadio Johan Cruyff. Tras la escandalosa goleada, hasta en nueve ocasiones de los quince partidos disputados entre ambos conjuntos, las azulgrana, que este sábado se enfrentarán al Levante por su tercer título seguido, se fueron con su portería a cero.

Las dos últimas goleadas (4-0 y 5-0) deja claro que falta aún mucho camino para poder equiparase a sus enemigas. «A día de hoy ningún club tiene la posibilidad de ganarle Barça, y para ello es necesario una inversión fuerte de recursos, que es lo que las futbolistas demandan con prioridad», reflexionó recientemente en una entrevista Amanda Gutiérrez, presidenta de Futpro, el sindicato mayoritario de las futbolistas en España.

En la actual temporada, el Barcelona solo conoce la victoria en sus 19 partidos, y la última vez que perdió un partido de liga fue el pasado mes de mayo ante el Madrid CFF, en la última jornada de Liga, tras dos temporadas y 719 días invicto. Solo un partido perdido en las cuatro últimas ligas. La superioridad deportiva del Barça en la Liga femenina se traslada también a sus cuentas. La entidad prevé ingresar 18 millones de euros en el presente curso, 13,4 millones más que en el ejercicio anterior. El club está recogiendo los frutos de la apuesta por profesionalizar el fútbol femenino que se inició en 2015. Desde entonces, el Barça ha levantado cinco Ligas, dos Ligas de Campeones, cinco Copas del Rey y tres Supercopas de España, lo que se ha traducido, también, en reconocimientos individuales como lo demuestran los Balones de Oro y el The Best, levantados por Alexia Putellas (2021 y 2022) y Aitana Bonmatí (2023).

La cifra de ingresos del Barcelona femenino ha aumentado un 204% en las últimas tres temporadas, coincidiendo con los Balones de Oro cosechados consecutivamente por sus jugadoras. Los datos que maneja el Barça son diáfanos: el equipo femenino ha pasado de ingresar 4,6 millones de euros en el curso 2021-22 a los 14 millones de la 2022-23. Y prevé alcanzar los 18 millones en el presente ejercicio económico (por nueve del equipo madridista). «El Barça es un ejemplo de cómo hacer las cosas bien y ha demostrado que apostando e invirtiendo se pueden sacar muy buenos resultados. La única sección rentable del club es la femenina. Todas son profesionales y marca el camino a seguir para el resto de equipos», apunta Carlota Planas, agente de jugadoras como las azulgrana Mariona Caldentey, Patri Guijarro o Claudia Pina.

En los despachos del club, destacan los 7,8 millones generados por el fútbol femenino gracias a los acuerdos con nuevos 'partners' que hicieron aumentar los ingresos del equipo en un 95% en comparación con la pasada temporada.

Los planes de Florentino Pérez cuando compró al Tacón no están saliendo como esperaba el mandamás del Madrid. Los blancos han visto como no es taréa fácil recortar la distancia que les separa de equipos que llevan años dedicados a profesionalizar su sección femenina como el Barça o el Atlético de Madrid. A pesar del dinero y la mejora en estructura, el equipo no ha sido capaz de ganar un solo título en sus cuatro años de vida y, en la presente edición, ya está eliminado matemáticamente de la Liga de Campeones aún sin finalizar la fase de grupos. Un equipo que tiene en sus filas a dos titulares indiscutibles de la selección campeona del mundo (Teresa Abelleira y Olga Carmona), a la capitana que levantó el trofeo (Ivana Andrés), y a jugadoras del nivel de Oihane, Athenea, Oroz, Zornoza o Misa.