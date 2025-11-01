Doble triunfo extremeño en el comienzo del Nacional

Redacción BADAJOZ. Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Debut victorioso de las selecciones extremeñas sub-14 y sub-16 masculinas en la primera fase de los Campeonatos de España de la RFEF que se está celebrando en las localidades murcianas de Beniel y Santomera. En el doble duelo frente a los combinados de La Rioja, la selección sub-16 de Aitor Bidaurrázaga se impuso por 1-0, mientras que la sub-14 de José González 'Gus' también se llevó sus primeros tres puntos venciendo por 2-0. La doble victoria da alas a los equipos extremeños, que este sábado continuarán su andadura en este primer sector midiéndose a sus homónimos murcianos.

En categoría sub-16, Extremadura fue clara merecedora de la victoria, que pudo ser más abultada de no ser por la falta de acierto en el área del equipo extremeño. El único tanto del partido llegó en el minuto 63 y fue obra del extremeño Saúl.

Igualmente merecedores del triunfo fueron los jugadores de la selección sub-14, que se impuso por 2-0 en un duelo donde ambos tantos llegaron a balón parado con la firma de Hugo Verdejo.