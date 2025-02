EE UU confirma su boicot a los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín

Europa Press Washington Martes, 7 de diciembre 2021, 07:20 | Actualizado 16:34h. Comenta Compartir

La Casa Blanca confirmó este lunes el boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín en respuesta a las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Gobierno chino en Xinjiang, lo que implica que ningún alto cargo norteamericano acudirá a la cita deportiva, algo que no tiene precedentes desde 1980.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha indicado que la Administración de Joe Biden está enviando un «mensaje claro» de que los abusos no pueden quedar impunes. En rueda de prensa, Psaki ha confirmado que la decisión se ha tomado «dado el genocidio y los crímenes contra la humanidad en curso» en la provincia de Xinjiang.

Aunque no envíe delegación diplomática, la Casa Blanca ha trasladado al equipo olímpico estadounidense su «apoyo total», a la vez que ha insistido en que no está dispuesta a «contribuir a la fanfarria del juego», informa CNN. Psaki ha agregado que el Gobierno no considera que fuese un «paso correcto o justo» aplicar un boicot completo a los juegos, ya que supondría penalizar a los atletas estadounidenses.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha defendido la decisión al considerar que sin representación diplomática no se enviará una señala de que la competición representa algo «parecido a la normalidad» frente a las «atrocidades en curso, crímenes de lesa humanidad y el genocidio».

Price ha precisado que Washington si brindará servicio diplomático «de apoyo» a los ciudadanos estadounidenses como atletas, entrenadores y personal que decidan acudir a Pekín para los Juegos. Si bien el portavoz ha señalado que el boicot es una decisión «que cada país debe tomar», ha expresado que espera que otros gobiernos «anuncien su decisión en los próximos días y semanas». «Lo que sabemos es que hay muchos países en todo el mundo, incluidos muchos de nuestros aliados más cercanos, que comparten estas preocupaciones (por los abusos en Xinjiang)», ha recordado.

Por otro lado, ha manifestado al sector privado que tiene «al alcance de la mano» un «gran volumen de información de las inquietudes» planteadas por Washington sobre la situación en la región, por lo que le ha instado a «tomar decisiones sobre sus prácticas» al respecto. «Queremos que el sector privado sea plenamente consciente y opere con toda la información con respecto a lo que está ocurriendo en Xinjiang», ha reclamado.

El posible boicot estadounidense era algo sobre lo que se venía hablando las últimas semanas. El propio Biden reconoció en noviembre que el boicot diplomático estaba sobre la mesa, después de que así lo hubiesen pedido destacadas voces de los principales partidos, entre ellos la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.

Advertencias chinas

Las autoridades de China han alertado este martes de que el boicot por parte del Gobierno de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Invierno podría acarrear «daños» para el diálogo bilateral y la cooperación entre las partes en «áreas importantes». En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Zhao Lijian, ha instado a «dejar la política fuera del mundo del deporte» y ha criticado la medida confirmada por la Casa Blanca, que ha señalado que la decisión ha sido tomada en respuesta a las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Gobierno chino en la región de Xinjiang.

Zhao ha indicado así que el país se «opone firmemente» al boicot y ha anunciado que Pekín «tomará todas las medidas necesarias» con «resolución». «El plan para tratar de obstaculizar la celebración de los Juegos Olímpicos ha fracasado y lleva a una pérdida de autoridad moral y credibilidad» por parte de Estados Unidos, ha dicho.

En este sentido, ha pedido a Washington que deje de mezclar política con deportes y ha recordado que un boicot va en contra de los principios olímpicos. El lunes, un portavoz de la misión de China ante la ONU tildó la decisión de «farsa política» y afirmó que el éxito del evento deportivo «no recae en la asistencia de unos cuantos altos cargos de varios países». Para el Gobierno chino, la decisión de Estados Unidos únicamente pone de manifiesto «su mentalidad al estilo Guerra Fría y su intención de politizar el deporte, crear divisiones y provocar la confrontación» en un acto de pura «manipulación política».

Otros países

Este mismo martes, el vice primer ministro de Nueva Zelanda, Grant Robertson, ha confirmado que el país no enviará representantes diplomáticos a nivel ministerial a los Juegos Olímpicos, pero ha esgrimido principalmente motivos sanitarios debido a la pandemia. No obstante, ha aclarado que «en numerosas ocasiones se ha trasladado a China la preocupación por los asuntos relacionados con los Derechos Humanos». «Ha habido varios factores, pero principalmente los relacionados con el coronavirus y el hecho de que la logística para realizar viajes no es propicia en este momento», ha dicho.

Por su parte, países como Reino Unido, Canadá y Australia han explicado que están considerando sus posturas. La semana pasada, Lituania, que se enfrenta a hostilidades diplomáticas y comerciales por parte de China por su creciente relación con Taiwán, anunció que ni su presidente ni sus ministros acudirán al país con motivo de los Juegos.

Postura del COI

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, ha calificado el debate sobre el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín como «una discusión puramente política». «El COI también es políticamente neutral en esta cuestión», ha declarado Bach en una entrevista concedida a la agencia de noticias DPA después de que el Gobierno estadounidense anunciara que no enviará ningún representante diplomático u oficial a los Juegos.

La futura ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, tampoco ha descartado tomar medidas similares una vez se conforme el nuevo gobierno. Bach, por su parte, se refirió a la reciente resolución de la ONU que declara la tregua olímpica: «Los Juegos tienen la misión, independientemente del lugar en que se celebren, de unir al mundo en una competición deportiva y pacífica, y de situarla por encima de cualquier otra disputa». El deporte, ha manifestado, debe servir como «instrumento para promover la paz, el diálogo y la reconciliación en zonas de conflicto». «Esta misión es más importante que nunca, especialmente en un momento tan frágil y de confrontación», ha subrayado. «El COI no tiene el poder ni los medios para cambiar los sistemas políticos. Aquí se mantiene la neutralidad política del COI y de los Juegos», ha remachado.