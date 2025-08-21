La ley del más fuerte avala a Vingegaard, el gran favorito para ganar la Vuelta

La vida deportiva se esfuma tan rápido que hay quienes señalan que Jonas Vingegaard, que en diciembre cumple 29 años, está ante su gran oportunidad ... de ganar La Vuelta. Al menos de manera tan clara. El motivo no son sus condiciones físicas, plenas como demostró en el Tour pese a no poder hacer sombra a Pogacar. Se trata más bien de la ausencia del esloveno, que algún día regresará a España para ganar una de las pocas carreras que se le resisten (también la Itzulia), de la búsqueda de otros alicientes para el danés, como el Giro de Italia que aún no conoce, y del desgaste físico y mental que acumulan ambos ciclistas en este último lustro, tan mágico como agotador. La mujer del escalador del Visma hace tiempo que reclama que pase más tiempo en casa y menos en los hoteles, entrenando en altura. Pero el conjunto neerlandés anuncia su potente roster con declaraciones de su líder y lo primero que destaca es eso. «Después del Tour, descansé un poco y en las últimas semanas, he estado en una concentración individual, con el apoyo del equipo in situ».

Todo está preparado para que este sábado, desde Turín, comience una carrera de la que guarda buenos recuerdos. Debutó en 2020 y tiró de Roglic en La Farrapona y en el Angliru para asegurarle la victoria. Entonces se dio a conocer un joven danés que trabajaba limpiando pescado antes de que un ojeador se fijara en él. Regresó en 2023, ya como doble ganador del Tour. Venció en el Tourmalet y tuvo en su mano La Vuelta, que finalmente le dejaron ganar a su compañero Kuss. Ahora espera que le devuelva el favor el norteamericano de Durango, su mejor gregario junto al también estadounidense Matteo Jorgenson.

Completan el mejor bloque de la carrera varios todoterrenos como el belga Victor Campenaerts, los neerlandeses Wilco Kelderman y Dylan van Baarle, el británico Ben Tulett y el hombre rápido Axel Zingle. Ni siquiera el del UAE logra equipararle. Aunque disponen de una bicefalia de lo más afilada: Joao Almeida y Juan Ayuso. No coinciden desde el pasado Tour, en el que el luso le abroncó por escaquearse de los relevos subiendo el Galibier y el español le dijo que el gesto sobraba. Ayuso abandonó el Tour y el Giro, se vio superado en el escalafón del equipo también por Del Toro y contrató un agente (antes se lo gestionaba su padre) en busca de explorar un nada sencillo cambio de equipo (tres temporadas más de contrato).

A Almeida puede animarle que ya batió a Vingegaard en dos finales en alto este año, a principio de temporada (Algarve y París-Niza), pero ni siquiera su amigo Pogacar parece verlo claro. «Si Joao no se hubiera caído en el Tour, seguro que podría, pero ahora no lo sé...», dijo hace una semana tras un criterium en Eslovenia. Sin Carapaz, al que problemas intestinales apartaron del Tour y que llegaba muy justo, parece difícil que ningún otro ciclista pueda estar a la altura del danés, además de las ausencias de Roglic, Enric Mas o Carlos Rodríguez o la merma física de Mikel Landa, que saldrá sin expectativas en la general.

«Hay muchas etapas para marcar la diferencia», vislumbra Vingegaard sobre un recorrido clásico de La Vuelta. Etapas cortas y muchos finales en alto, esta vez en cimas icónicas para celebrar los 90 años de la prueba (80 ediciones debido al franquismo y a la guerra). Se sale de Italia, pero sin ninguna visita a los lugares representativos del Giro. También se pasará por los Alpes en una etapa más propicia para sprinters. La contrarreloj por equipos de Figueras hará las primeras diferencias antes de las dos jornadas de montaña en Andorra y Cerler. Las trampas de Bilbao las conoce el danés del Tour de 2023, así como los finales en el Angliru y La Farrapona y la contrarreloj individual de Valladolid. Para el final queda la Bola del Mundo, con los ecologistas reclamando que se trata de una actividad dañina para el medio ambiente. «Estoy aquí por la victoria general y preferiría empezar a competir de inmediato», culmina Vingegaard, el gran favorito al rojo.