Revolución ciclista en Fuente del Maestre

Rocío y Santiago son de Feria y no montan en bici. No saben ni quién va líder de La Vuelta. A veces ven alguna etapa ... suelta en la tele y este martes él ha vibrado con la llegada en lo más alto de Las Villuercas. Ella, por su parte, se acordaba de cuando su padre la llevaba de pequeña a carreras que pasaban por alguna carretera cercana. Solo por eso este miércoles ha decidido a ir a Fuente del Maestre con sus dos hijos y su sobrino, de entre 11 y 15 años, para que presenciaran una salida de la Vuelta Ciclista a España. Llegaron dos horas y media antes con una botella de agua cada uno. Un dron sobrevolando, un 'speaker' animando el cotarro desde un camión, vallas, voluntarios de rojo, la churrería ampliando horario para vender latas y bocatas. Lo que encontraron sí que era ambiente, no el de un arcén.

Lo primero que llama la atención cuando llegas a una localidad de donde sale una etapa es la cantidad de motos de la Guardia Civil. Hasta 63 había alineadas en la céntrica calle Tronera de Fuente del Maestre. Enfrente, once coches que también iban a ser usados para controlar el tráfico en todo momento, tanto saliendo del pueblo sobre la una de la tarde hacia Zafra, como por las diversas carreteras que el pelotón tendría que enlazar hasta Sevilla. «Supongo que por estas calles irán despacito porque en algunas no caben más de tres ciclistas uno al lado del otro», decía con un tinto de verano desde su balcón de la calle Ramón y Cajal, justo encima del arco de salida, Claudio Castaño. Allí se juntó con varios familiares mientras sus paisanos, huyendo del sol, se agolpaban abajo en la acera. Inevitable no bromear con la posibilidad de haberlo alquilado. Noticias relacionadas La Vuelta se despide de Extremadura en Fuente del Maestre La Vuelta se despide de Extremadura, en imágenes La de hoy, quinta de las 21 etapas de La Vuelta España, revolucionó Fuente del Maestre. En la Plaza del Pilar, centro neurálgico de esta localidad pacense, había un área restringida para inscritos y acreditados donde se accedía a sombra, cátering y carpas de patrocinadores, pero el ambiente estaba fuera de esa valla. Bares atestados de gente un miércoles de agosto, algunos con barras fuera y personal de refuerzo con bocatas a cuatro euros y latas a dos fueron el principal retorno económico. Eso, e imágenes para la historia del pueblo que tardarán décadas en repetirse, como una avenida de Extremadura concentrando los coloridos autobuses de los 22 equipos y alrededor de ellos todas las figuras y técnicos de La Vuelta. Fotos con las estrellas En ese paisaje inédito los aficionados se hacían fotos, tanto con las bicis alineadas como con los propios ciclistas, jovencísimos, delgadísimos y la mayoría muy accesibles. Uno de los más solicitados ha sido Chente García Acosta, hoy del equipo Movistar y al que muchos recuerdan porque fue el 'escudero' de Miguel Induráin en la época gloriosa del vasco en los noventa. El otro más reclamado fue el único extremeño en esta competición, el joven trujillano Jorge Gutiérrez, del equipo Kern Pharma. Ampliar El corredor extremeño Jorge Gutiérrez hoy con dos fans antes de la salida. José Vicente Arnelas A pocos metros, un par de tiendas callejeras mostraban gorras de La Vuelta a 15 euros, imanes a tres y todo tipo de recuerdos. Las vendía Siro, italiano. «La que antes se ha agotado es la que trae el mapa de España con las etapas y sale Fuente del Maestre. Para la gente de aquí esta es una camiseta histórica». «Solo se ve tanta gente cuando bajamos a nuestro patrón cada veinte años, pero hoy hay muchas personas de fuera» Juan Antonio Barrios Alcalde de Fuente del Maestre El alcalde, Juan Antonio Barrios, ha contado a HOY que le confirmaron en abril que serían inicio de etapa. «Había cuatro o cinco opciones y esta fue la más idónea quizás porque somos un pueblo mediano de 6.800 habitantes y quieren no ir siempre a capitales. Nunca se ha visto así el pueblo. Solo hay tanto público cuando bajamos a nuestro patrón, el Cristo de la Misericordia, cada veinte años. Pero hoy ha venido mucha gente de fuera. Lo más parecido ha sido cuando en 1990 pasó La Vuelta, pero solo pasó en una etapa entre Sevilla y Mérida. No salió de aquí como va a ocurrir ahora», ha dicho orgulloso el regidor a una hora del bocinazo. Expresidente de México Con él han ido la consejera de Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, el consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, y el director general de Deportes Santiago Amaro. A la comitiva se sumó un invitado inesperado, Felipe Calderón, presidente de México entre 2006 y 2012, gran aficionado al ciclismo que estaba de viaje en Extremadura y ha aprovechado para saludar en persona a Isaac del Toro, ciclista compatriota suyo (hacía 23 años que no corría La Vuelta un mexicano) y ya de paso dejarse invitar por la organización para ir hasta Sevilla. Allí, a 177 kilómetros y casi cuatro horas y media después, ha concluído la etapa más llana de esta edición, ganada al sprint con foto finish por el checo Pavel Bittner, nombre que dentro de unos años parecerá inexplicable que recuerden algunos fontaneses y con el que es posible, incluso, que tengan un 'selfie'.

