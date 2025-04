La primera embestida del Jumbo no envió a la lona a Remco Evenepoel (Soudal), pero impone el miedo. Ganó la etapa Kuss y Roglic y ... Vingegaard marcharon juntos hacia la meta, sin nadie a rueda. El campeón belga se quedó a cuatro kilómetros de la cima de Javalambre y se intuía la catástrofe, pero en meta la diferencia se quedó en 32 segundos de nada. Solo perdió el maillot rojo, que pasa a las breves espaldas de Lenny Martínez (Groupama), 1,68 metros de altura y 52 kilos de escalador clásico.

Hijo de Miguel y nieto de Mariano, no conserva el idioma de su abuelo, burgalés de nacimiento. Martínez sacó partido de la fuga del día, numerosa y de categoría, de la que también salió el ganador de la etapa. El Soudal sufrió una barbaridad para llevar amarrada la carrera. No es el equipo más fuerte de la Vuelta y el abandono de Bagioli y los problemas de salud de Verbaecke no hacen sino debilitar al conjunto belga. Necesitó la ayuda del Movistar de Enric Mas y del Ineos. La superioridad del Jumbo en la etapa fue desproporcionada, aunque el premio obtenido no reflejó fielmente esa diferencia. Triunfo de etapa sí, pero 32 segundos a Evenepoel parecieron pocos.

El problema para el Jumbo pareció Roglic. El esloveno soltó muy fácil al anterior líder, pero luego sufrió con el ritmo sostenido hasta meta. Enseguida le llegó por detrás Vingegaard, que dio la impresión de subir con el freno echado para no poner en problemas a su compañero. Parece que la apuesta del equipo neerlandés es Roglic.

Evenepoel se rehizo en el final de la etapa y recortó mucho tiempo al final. «No me he sentido mal -explicó el belga-. Simplemente, no podía ir más rápido. No tenía la sensación de ir al límite, pero lo cierto es que no podía acelerar. Perder 30 segundos está bien. Hay días así. A dos kilómetros de meta recuperé las piernas y me dio un punto extra. A 500 metros pude volver a acelerar. Si esto es un mal día, todo está OK».

Con este resultado, Evenepoel aún sigue al frente de los favoritos. Aventaja en tres segundos a Mas, en cinco a Vingegaard y en nueve a Roglic.

Mikel Landa, cuarto

Mikel Landa (Bahrain) cogió la espacapa y fue cuarto en meta. Es sexto en una general que encabeza Martínez, el ciclista más joven de la carrera, con 20 años y 52 días. Nació en 2003. Los ocho primeros ciclistas de la nueva general salieron de la escapada.

El francés terminó la etapa a 26 segundos de Kuss y es líder con ocho de ventaja sobre el estadounidense de Durango, Colorado. «¡Esto es increíble! La Vuelta es ya un éxito para mí, es la primera vez que cazo una escapada así. Es un sueño para cualquier corredor. Todo el equipo se sacrificó para mí. Pensé en ello toda la etapa, me dije que no quería ir y luego terminé yendo. Había un grupo grande, el instinto me dijo que debía ir, pensé en el jersey rojo y lo he conseguido. Ahora tendré que defender bien el jersey, da casi hasta miedo tenerlo, es algo grande. No sé todavía cómo funciona, simplemente voy a disfrutar del momento», comentó Lenny Martínez.

El grupo de fuga estuvo compuesto por 42 corredores y se formó a cien kilómetros de meta. Llegó a contar con hasta siete minutos de ventaja e hizo sufrir a Soudal y Movistar.

Tregua antes del fin de semana

La Vuelta vive este viernes una jornada de transición antes de un fin de semana exigente, donde se volverán a poner las cartas sobre la mesa, el sábado en Xorret de Cati y el domingo en la Cruz de Caravaca.

El Jumbo quiere imponer un régimen de miedo en la Vuelta y tiene todos los elementos para ejecutarlo. La operación de este jueves pudo haber causado una escabechina, pero quedó en un susto para los rivales de los neerlandeses. Quizá porque Roglic no hizo un buen tramo final de subida. Juan Ayuso (UAE) se les echó encima y llegó a siete segundos. Su compañero Joao Almeida, a 14, lo mismo que Cian Uijtdebroeks (Bora). Diez más necesitó Enric Mas y los 32 citados cedió Evenepoel.

El Jumbo tratará de mantener su plan, pero por lo visto en Andorra y este jueves, si Roglic falla la opción de Vingegaard es más que sólida. El ganador del Tour parece muy por encima del resto. La carretera será la que decida quién es quién.