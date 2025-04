Más jóvenes que los jóvenes

Los jóvenes que dominan el ciclismo mundial, como el líder de la Vuelta, Remco Evenepoel (Soudal), empiezan a ver que ciclistas más jóvenes incluso que ... ellos –el belga tiene 23 años; Pogacar, 24– empiezan a reclamar protagonismo en el primer nivel. La clasificación de la ronda española –que este miércoles vivió una jornada de trámite con nuevo triunfo al sprint de Kaden Groves (Alpecin), muy apretado por Filippo Ganna (Ineos)– tiene a dos de esos jóvenes en los primeros lugares. Lenny Martínez (Groupama) es tercero y Cian Uijtdebroeks (Bora), sexto. Es pronto, pero la clasficación no es anecdótica porque ya ha habido una etapa de alta montaña en Andorra.

El francés es el ciclista más jóven de la carrera, con 20 años y 51 días. Nació en 2003, igual que el belga, al que ya han señalado como sucesor de Evenepoel, como si el líder de la Vuelta ya tuvera poco menos que hecha su carrera.

En la salida de la Vuelta se presentaron otros dos ciclistas nacidos en 2003: Max Poole (DSM) y Romain Grégoire (Groupama). Juan Ayuso (UAE) es un año mayor que ellos y cumplirá 21 el penúltimo día de carrera. En total, 29 ciclistas participantes en La Vuelta de 2023 tienen 23 años o menos.

El tercero de la general es nieto de Mariano Martínez, burgalés de nacimiento y doble ganador de etapa en el Tour, e hijo de Miguel Martínez, campeón del mundo de mountain-bike. Nació en Cannes, es neoprofesional y esta temporada ganó la clásica del Mont-Ventoux. «Es impresionante estar aquí entre los grandes nombres del ciclismo. Me sorprendió un poco verme delante en Arinsal, pero tampoco mucho porque no es la primera vez que me encuentro con grandes nombres en un final. Siempre es especial verte a 800 metros de la meta en cabeza con Roglic o Evenepoel, en la lucha por la victoria de etapa. Todavía soy joven y tener un mal día sería casi normal, ya que es mi primera participación en una gran vuelta».

Uijtdebroeks disputa su segunda temporada profesional y también debuta en una grande, aunque el año pasado ganó el Tour del Porvenir. «Espero disfrutar de la Vuelta. Es difícil decir cómo va a ir siendo mi debut, pero espero que vaya tan bien como en las pruebas de una semana. Empezaré con libertad, pero si en el equipo podemos conseguir el podio con Aleksandr Vlasov será lo principal». El belga ha acabado en el top-10 en Volta a Catalunya, Tour de Romandía y Suiza.

Max Poole disfrutó de la victoria del DSM en la crono por equipo del primer día y recuerda cómo hace poco tiempo « volvía a casa desde la escuela y ponía la televisión para ver las grandes vueltas. Estoy preparado para afrontar este gran reto».

Romain Grégoire, compañero de Lenny Martínez pero de perfil rematador, revela que «los corredores más veteranos siempre dicen que una gran vuelta es lo que te lleva a otro nivel. Me he marcado tres o cuatro etapas donde lo daré todo para estar en la escapada y buscar la victoria».

La jornada fue de transición, con la escapada consentida del uruguayo Eric Fagúndez (Burgos), que saltó en el kilómetro 20 y fue alcanzado por Eduardo Sepúlveda (Lotto) en el alto de Ibola. El argentino sería cazado por el pelotón a 38 de meta y los equipos de los sprinters controlaron la llegada. Kaden Groves aprovechó el buen lanzamiento de sus compañeros y resistió la llegada potentísima de Filippo Ganna.

Este jueves, examen en Javalambre

La carrera vuelve a cambiar este jueves de perfil con la llegada al Pico del Buitre-Observatorio Astrofísico de Javalambre. Un puerto largo, de once kilómetris de subida, y duro, con una pendiente media del 8% y varios tramos del 15 y del 16%. «Puede marcar las primeras diferencias importantes entre los hombres de la general», opina Fernando Escartín, director técnico de la Vuelta.

Evenepoel se presenta con once segundos de ventaja sobre Enric Mas (Movistar), 37 con Vingegaard y 43 con Roglic, tras añadir este miércoles seis segundos de renta en el sprint intermedio.