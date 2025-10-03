El Tany Nature suma triunfos en la Raya

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Tany Nature cosechó el fin de semana triunfos en las modalidades de carretera y bicicleta de montaña, tanto en territorio regional como en Portugal. En el IX Circuito Évora Bike de carretera, Pedro Sánchez Cidoncha consiguió el segundo puesto en la general absoluta, haciéndose con la victoria en máster 40. Por su parte, Daniel Sánchez logró la victoria en máster 30. David Garrido se hizo con la victoria absoluta y máster 30 en una prueba de mountain bike disputada en Fuenlabrada de los Montes.