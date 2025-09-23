El Tany Nature cierra la temporada con tres podios en el Campeonato de España

R. H. Badajoz Martes, 23 de septiembre 2025, 12:27 Comenta Compartir

El Tany Nature puso broche de oro, plata y bronce a una gran temporada en la que ha cosechado un gran botín de títulos y podios. El equipo extremeño volvió a brillar con tres medallas en los Campeonatos de España de Ciclismo Master en carretera disputados en Yagüe (Soria).

El debut en competición llegó el viernes por la tarde con la prueba de contrarreloj individual. En ella, el corredor Pedro Sánchez Cidoncha, realizó una exhibición absoluta de poderío, consiguiendo el campeonato de España Master 40, tras realizar el mejor tiempo en el recorrido de 14 km, superando a todos los participantes de todas las categorías.

El sábado se celebró la prueba en ruta a la categoría en Master 30, donde el equipo extremeño participó con Javier Sánchez Cidoncha, David Garrido y Daniel Sánchez. Tras una carrera a un ritmo muy elevado, rodando a 42 km/h, el andaluz Manuel Maestra se impuso en solitario, mientras que Daniel Sánchez Cidoncha encabezó el pelotón principal, logrando una meritoria medalla de bronce en la categoría Master 30. Por su parte, David Garrido se alzó con una excelente novena posición y Javier Sánchez cruzó la meta en el puesto número 30.

Para cerrar los campeonatos, el domingo se celebró la prueba en ruta Master 40, con la participación de José Ángel Gaspar y Pedro Sánchez Cidoncha. La carrera estuvo marcada por continuos ataques y, al igual que sucediera en la prueba de Master 30, un corredor llegó en solitario, esta vez con apenas tres segundos de ventaja. El extremeño Pedro Sánchez encabezó el pelotón de seleccionados, consiguiendo una medalla de plata.

Con estos últimos podios, el equipo de ciclismo Tany Nature ha puesto el broche final a una temporada 2025 en la que ha cosechado numerosos logros individuales y colectivos. Destacan la revalidación de la plata del año pasado de David Sánchez además de su bronce, así como el título de contrarreloj conquistado por Pedro Sánchez por octava vez consecutiva. También la victoria en Copa de España y Campeonatos de Extremadura en Ruta, Contrarreloj y Gravel, sin olvidar las cinco que logró su componente, Javier Sánchez Cidoncha, en los Mundiales de Policías y Bomberos disputados en EE.UU. este verano.