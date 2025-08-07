HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CICLISMO

El Pebetero participa en la Vuelta a Ávila

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:48

El Extremadura Pebetero competirá en la 48 edición de la Vuelta a Ávila, que se celebra del viernes al domingo. El equipo extremeño participará con sus dos líderes, el reciente ganador de la Vuelta a Zamora, Adrián Benito, vencedor también de las etapas reinas de las vueltas a Extremadura y Madrid, ademas de ser tercero en la clasificación general final de Vuelta a Madrid y segundo en la Vuelta al Guadalentín; y José María Martín, el corredor con más victorias esta temporada en el pelotón nacional, actual campeón de España élite y líder del ranking individual élite de la RFEC. El resto del equipo lo forman David Chamorro, Paco Fernández, Manuel Rodríguez, Alberto Gallego y Juan Sánchez. Participan 21 equipos de siete corredores para un total de 147.

